Un crâne de tricératops rare découvert en Alberta

Un crâne de tricératops rare et bien conservé a été découvert dans les contreforts du sud-ouest de l'Alberta. Le crâne, qui mesure environ deux mètres de longueur et de largeur, a été découvert en 2014 et collecté par des techniciens en 2015 lors d'une enquête menée après les inondations de 2013.

Au cours des dernières années, les chercheurs ont découvert plus de 200 nouveaux sites de fossiles dans la région et collecté près de 500 spécimens. Cependant, le crâne du tricératops a été considéré comme la découverte la plus importante. Ce tricératops particulier vivait il y a environ 68 à 69 millions d'années et les fossiles de dinosaures ne sont pas courants dans la région où il a été découvert.

Le crâne, nommé « Cali », a passé plusieurs années en laboratoire pour se préparer à la recherche et à l’exposition. En raison de sa taille et de son poids, le crâne a dû être soigneusement retiré de la roche environnante. Le personnel du musée a consacré plus de 6,500 815 heures de travail et retiré plus de 500 kilos de roche pour dévoiler le crâne, qui pèse près de XNUMX kilos.

On pense que le tricératops est un juvénile, car il n’est pas complètement développé. S'il avait vécu plus longtemps, il aurait pu devenir encore plus grand. La découverte a suscité l’intérêt des scientifiques, désireux d’en savoir plus sur cette espèce particulière de tricératops.

En plus du crâne de tricératops, l'exposition « Fossiles in Focus » du musée présente également des empreintes de dinosaures, un autre crâne de dinosaure à cornes, un crocodile fossile et des fossiles végétaux.

Cette rare découverte de tricératops apporte des connaissances précieuses sur l’histoire et la diversité des dinosaures, mettant en lumière leur existence il y a des millions d’années.

