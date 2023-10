Le crâne de tricératops le mieux conservé découvert au Canada est maintenant exposé

Le Royal Tyrrell Museum, en Alberta, présente le crâne de tricératops le mieux conservé et le plus complet jamais découvert au Canada. Le crâne fait partie de l'exposition annuelle « Fossiles in Focus » du musée, qui met en lumière les découvertes importantes et les nouvelles recherches.

Le conservateur de la systématique et de l'évolution des dinosaures au musée, Caleb Brown, a parlé de la rareté de trouver un crâne de tricératops aussi complet au Canada. Bien qu’ils soient relativement courants aux États-Unis, en trouver un au Canada est assez rare.

Le crâne a été découvert en 2014 lors d'une enquête après les inondations du sud de l'Alberta en 2013. Les techniciens l'ont collecté en 2015 avec près de 500 autres spécimens provenant de plus de 200 nouveaux sites de fossiles. Brown décrit le crâne comme « magnifique » et pense qu'il s'agit de la meilleure trouvaille de la collection.

Le crâne du tricératops, mesurant environ deux mètres de longueur et de largeur, a été découvert dans les contreforts du sud-ouest de l'Alberta, une région où les fossiles de dinosaures sont rares. Il a passé plusieurs années en laboratoire, soigneusement préparé pour la recherche et l'exposition.

Le personnel du musée a passé plus de 6,500 815 heures sur sept ans à préparer le fossile, surnommé « Cali » en référence à la zone où il a été découvert. Ils ont retiré plus de 500 kilogrammes de roche pour exposer le crâne. Le crâne lui-même pèse près de XNUMX kilogrammes.

On pense que le tricératops n’était pas complètement développé, ce qui indique qu’il aurait le potentiel de devenir encore plus grand s’il avait survécu plus longtemps. Brown a également mentionné qu'il y aurait des recherches scientifiques liées au fossile à l'avenir.

En plus du crâne de tricératops, l'exposition « Fossiles in Focus » comprend également des empreintes de dinosaures, un autre crâne de dinosaure à cornes, un crocodile fossile et des fossiles végétaux.

