Le Royal Tyrrell Museum expose le crâne de tricératops le mieux conservé découvert au Canada

Le Royal Tyrrell Museum de Drumheller, en Alberta, présente désormais le crâne de tricératops le mieux conservé et le plus complet jamais découvert au Canada. Cette découverte remarquable fait partie de l'exposition annuelle « Fossiles in Focus » du musée, présentant des découvertes importantes et de nouvelles recherches. Selon Caleb Brown, conservateur de la systématique et de l'évolution des dinosaures, ce crâne de tricératops est non seulement le plus complet au Canada mais aussi assez rare au pays.

Le crâne, mesurant près de deux mètres de long et deux mètres de large, a été déterré en 2014 et récupéré par des techniciens un an plus tard lors d'une enquête suite aux inondations de 2013 dans le sud de l'Alberta. Il a été découvert le long du ruisseau Callum, un affluent de la rivière Oldman, dans les contreforts du sud-ouest de l'Alberta, une région où l'on ne trouve pas couramment de fossiles de dinosaures.

Après sa découverte, le crâne a subi un processus de préparation approfondi qui a duré plusieurs années. Le personnel du musée, après avoir consacré plus de 6,500 815 heures réparties sur sept ans, a méticuleusement retiré plus de 500 kilogrammes de roche dure pour exposer le crâne. La taille du crâne, pesant près de XNUMX kilogrammes, a nécessité son extraction en morceaux plus petits.

Surnommé « Cali », le crâne du tricératops aurait appartenu à un dinosaure qui n’était pas complètement développé, ce qui suggère qu’il aurait pu devenir encore plus gros s’il avait vécu plus longtemps. En plus de cette découverte remarquable, l'exposition « Fossiles in Focus » du Royal Tyrrell Museum présente également des empreintes de dinosaures, un autre crâne de dinosaure à cornes, un crocodile fossile et des fossiles végétaux.

On s’attend à ce que d’autres recherches scientifiques soient menées sur cet extraordinaire crâne de tricératops. Avec sa taille impressionnante et son niveau de préservation, le crâne fournit des informations inestimables sur la biologie et l'évolution de ces créatures anciennes.

Source : La Presse Canadienne