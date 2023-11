Une nouvelle découverte remet en question la compréhension conventionnelle des étoiles Massive Be

Une étude récente menée par des chercheurs de l’Université de Leeds a dévoilé une découverte révolutionnaire qui pourrait remodeler notre compréhension des étoiles Be massives. Contrairement aux hypothèses précédentes selon lesquelles les étoiles Be existent principalement dans des systèmes binaires, la recherche suggère que ces étoiles énigmatiques font plus probablement partie de systèmes à trois étoiles. Cette découverte, basée sur les données collectées par le satellite Gaia, remet en question les théories traditionnelles de la formation des étoiles et a des implications considérables pour notre compréhension de divers phénomènes astronomiques, tels que les trous noirs, les étoiles à neutrons et les ondes gravitationnelles.

Connues pour leurs disques de gaz caractéristiques, les étoiles Be restent un mystère depuis plus d’un siècle. Le consensus dominant parmi les astronomes est que ces disques de gaz sont le résultat de la rotation rapide d’étoiles Be interagissant avec une autre étoile dans un système binaire. Cependant, la nouvelle recherche de l’Université de Leeds propose une explication différente.

Le chercheur principal, M. Dodd et le professeur Oudmaijer, ont utilisé les données du satellite Gaia pour étudier le mouvement des étoiles dans le ciel nocturne sur de longues périodes. En analysant les trajectoires des étoiles B (Mass Transfer) et des étoiles Be, ils ont pu discerner une différence significative dans le taux de compagnons entre les deux groupes. Étonnamment, il est apparu que les étoiles Be avaient un taux de compagnons inférieur, contrairement aux attentes. Cependant, un examen plus approfondi a révélé que cet écart était dû à une troisième étoile influençant le système.

Les chercheurs émettent l’hypothèse que dans de nombreux cas, une troisième étoile dans le système triple rapproche l’étoile compagne de l’étoile Be. Cette proximité permet un transfert de masse entre les deux étoiles, entraînant la formation du disque de gaz caractéristique observé autour des étoiles Be. Fait intéressant, cela pourrait également expliquer pourquoi ces compagnons ne sont plus détectables, car ils deviennent trop faibles après avoir perdu une quantité importante de masse.

Les implications de cette découverte s’étendent au-delà de l’étude des étoiles Be. Comprendre la complexité des systèmes d'étoiles triples et leur rôle dans l'évolution stellaire pourrait fournir des informations précieuses sur la nature des trous noirs, des étoiles à neutrons et des sources d'ondes gravitationnelles. Cette révélation arrive à un moment passionnant où la recherche sur les ondes gravitationnelles progresse rapidement et où l’étude de la binarité dans les systèmes stellaires devient de plus en plus cruciale.

Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour confirmer et explorer les subtilités des systèmes d’étoiles triples, cette étude marque une étape importante dans notre compréhension des étoiles massives Be et de leur place dans l’univers. En remettant en question les hypothèses conventionnelles, les chercheurs de l'Université de Leeds ont ouvert de nouvelles portes pour découvrir les mystères des objets célestes et leur évolution.