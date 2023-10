Les arbres émettent davantage de pollution atmosphérique à mesure que le climat se réchauffe, selon une étude

Les arbres, notamment les chênes et les peupliers, libéreront davantage d'isoprène, un composé qui contribue à la pollution de l'air, à mesure que les températures mondiales augmentent, selon une nouvelle étude menée par des chercheurs de la Michigan State University. L'étude, publiée dans les Actes de l'Académie nationale des sciences, a révélé qu'à mesure que la planète se réchauffe, des plantes telles que les chênes et les peupliers émettront davantage d'isoprène, aggravant la mauvaise qualité de l'air et contribuant à la formation de particules et d'ozone dans les basses atmosphères. Cependant, même si l’isoprène aggrave la pollution de l’air, il améliore également la qualité de l’air pur et aide les plantes à devenir plus résistantes aux facteurs de stress comme les insectes et les températures élevées. L’étude soulève des questions quant à la recherche du juste équilibre entre résilience des plantes et pollution de l’air. Les chercheurs s’efforcent de comprendre les processus biomoléculaires à l’origine de la production d’isoprène dans les plantes et la manière dont ces processus sont affectés par le changement climatique. Lors d’expériences utilisant des plants de peuplier, les chercheurs ont également découvert que le réchauffement multipliait par dix les émissions d’isoprène.

L'isoprène est le deuxième hydrocarbure le plus émis sur Terre, après le méthane provenant de l'activité humaine. L'isoprène interagit avec les composés d'oxyde d'azote présents dans la pollution atmosphérique, créant de l'ozone, des aérosols et d'autres sous-produits nocifs pour les humains et les plantes. Les chercheurs espèrent que leurs résultats pourront aider à anticiper les futures émissions d’isoprène et à mieux éclairer les décisions concernant la plantation d’arbres et le contrôle de la pollution par les oxydes d’azote.

Sources:

- Actes de l'Académie nationale des sciences