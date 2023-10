Les arbres émettant plus d'isoprène pourraient exacerber les problèmes de pollution atmosphérique et d'ozone

Les chercheurs ont découvert qu’à mesure que la planète se réchauffe, les arbres comme les chênes et les peupliers pourraient finir par émettre davantage d’isoprène, un composé qui contribue à une mauvaise qualité de l’air. L'isoprène exacerbe le problème de la concentration de particules dans l'atmosphère et ajoute au problème de l'ozone dans les basses atmosphères. Cependant, ce composé améliore également la qualité de l’air pur et renforce la résilience des plantes contre les facteurs de stress environnementaux.

L'étude, publiée dans les Actes de la National Academy of Sciences, met en évidence le dilemme consistant à trouver un équilibre entre les avantages et les inconvénients de l'émission d'isoprène. Tom Sharkey, l'auteur correspondant de la recherche, souligne l'importance de comprendre le problème afin de trouver des solutions efficaces.

L'isoprène fait l'objet d'études depuis les années 1970, ses niveaux d'émission étant juste derrière le méthane provenant des activités humaines. Dans les années 1980, des affirmations erronées ont été faites selon lesquelles les plantes produisaient plus de pollution atmosphérique que les véhicules. L'isoprène réagit avec les composés des centrales électriques au charbon et contribue à la formation d'ozone, d'aérosols et d'autres sous-produits nocifs pour la santé humaine et végétale.

La qualité de l’air sous le vent des villes peut être pire que la qualité de l’air à l’intérieur des villes elles-mêmes en raison de la combinaison d’isoprène et d’oxydes d’azote. Lorsque l’air chargé d’isoprène traverse une ville, il devient fortement pollué. Les chercheurs étudient actuellement les processus biomoléculaires qui conduisent à la production d'isoprène dans les plantes.

Contrairement aux croyances antérieures selon lesquelles les plantes produisent de l'isoprène uniquement pendant la photosynthèse, les chercheurs ont découvert qu'une augmentation des niveaux de dioxyde de carbone réduit le taux de production d'isoprène, tandis qu'une augmentation des températures a l'effet inverse. Cette recherche permettra aux scientifiques de mieux estimer les futurs niveaux d’émission d’isoprène des plantes.

Grâce à ces connaissances, les scientifiques peuvent trouver des moyens d'atténuer les impacts négatifs des émissions d'isoprène tout en continuant à exploiter ses avantages pour la résilience des plantes et l'adaptation environnementale.

Sources:

– Titre : Les arbres émettant davantage d’isoprène pourraient exacerber les problèmes de pollution atmosphérique et d’ozone

– Source : Actes de l’Académie nationale des sciences