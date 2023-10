Des scientifiques découvrent une énorme tempête solaire il y a 14,300 XNUMX ans

Une équipe internationale de scientifiques a fait une découverte importante concernant une tempête solaire massive survenue il y a environ 14,300 XNUMX ans. Les chercheurs ont analysé les cernes des arbres anciens pour identifier un pic dans les niveaux de radiocarbone, indiquant l'apparition de la plus grande tempête solaire jamais enregistrée.

L'équipe, composée de chercheurs de diverses institutions, dont le Collège de France, l'Université d'Aix-Marseille et l'Université de Leeds, a examiné des troncs d'arbres subfossiles trouvés près de la rivière Drouzet, dans le sud des Alpes françaises. En étudiant les cernes individuels des arbres, les scientifiques ont pu reconstituer les changements environnementaux pour chaque année de la durée de vie de l'arbre. La combinaison de sections de plusieurs arbres a permis à l’équipe de créer un enregistrement s’étendant sur des milliers d’années.

Grâce à l’analyse de minuscules échantillons de cernes d’arbres, les chercheurs ont découvert une augmentation sans précédent des niveaux de radiocarbone il y a précisément 14,300 XNUMX ans. Des comparaisons avec les mesures de béryllium obtenues à partir de carottes de glace du Groenland suggèrent que ce pic a été provoqué par une tempête solaire massive qui a libéré un volume important de particules énergétiques dans l'atmosphère terrestre.

Les tempêtes solaires, également connues sous le nom d'éjections de masse coronale ou d'éruptions cutanées, impliquent la libération de particules chargées et de champs magnétiques du soleil, qui se déplacent vers la Terre grâce au vent solaire. Lorsque ces particules et champs entrent en collision avec la magnétosphère terrestre, une tempête solaire s'ensuit, entraînant la formation de nouveaux isotopes dans l'atmosphère, notamment le béryllium-10 et le radiocarbone (carbone-14).

Il a été constaté que l'apparition d'événements solaires extrêmes, tels que les éruptions solaires et les éjections de masse coronale, produit des explosions à court terme de particules énergétiques et des pics ultérieurs des niveaux de radiocarbone. Ces événements présentent des risques potentiels pour les infrastructures et les systèmes terrestres. Les transformateurs des réseaux électriques pourraient être endommagés de façon permanente, entraînant des pannes d’électricité prolongées, tandis que les satellites essentiels à la navigation et aux communications pourraient devenir inutilisables. Les astronautes peuvent également être confrontés à des risques accrus de radiation.

La tempête récemment identifiée, vieille de 14,300 1,030 ans, est la plus importante jamais enregistrée, soit deux fois la taille des événements Miyake précédemment confirmés qui se sont produits il y a 1,250 XNUMX et XNUMX XNUMX ans. Cependant, les causes précises et la fréquence de ces tempêtes solaires extrêmes ne sont pas encore entièrement comprises, et prévoir leur apparition reste un défi.

L’étude de ces tempêtes solaires souligne la nécessité de comprendre le comportement du soleil et les menaces potentielles qu’il représente pour la société. Les chercheurs continuent d'étudier la fréquence des tempêtes solaires passées pour évaluer les risques futurs. Des efforts sont déployés pour surveiller l'activité solaire et son impact sur les infrastructures par le biais d'organisations telles que le Space Weather Prediction Center de la National Oceanic and Atmospheric Administration.

L'étude, « Un pic de radiocarbone à 14,300 2023 cal an BP dans des arbres subfossiles fournit la fonction de réponse impulsionnelle du cycle mondial du carbone pendant la fin de l'ère glaciaire », a été publiée dans Philosophical Transactions of the Royal Society A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences ( XNUMX).

