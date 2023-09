Une nouvelle étude révèle le potentiel de tremblements de terre répétés dans le nord-ouest du Pacifique

Une étude récente menée par l'Université de l'Arizona a trouvé des preuves d'un grave tremblement de terre survenu dans les basses terres de Puget, dans l'ouest de l'État de Washington, il y a plus de 1,000 923 ans. Grâce à l'analyse des cernes des arbres, les chercheurs ont pu déterminer que l'événement sismique s'est produit à la fin de 924 après JC ou au début de XNUMX. Cette découverte a des implications importantes, car elle suggère la possibilité qu'un tremblement de terre similaire se produise dans la région à l'avenir.

L'ancien séisme était probablement le résultat de la rupture simultanée de plusieurs failles peu profondes dans la région, entraînant un séisme d'une magnitude estimée à 7.8. Semblable aux récents tremblements de terre en Turquie et en Syrie, il est possible que deux séismes se soient produits consécutivement avec des magnitudes estimées à 7.5 et 7.3. On sait que les failles peu profondes produisent des secousses plus violentes et plus ciblées que les autres types de tremblements de terre.

Les résultats de cette étude soulignent l’importance de prendre en compte l’interdépendance des failles peu profondes dans la région lors de l’élaboration de conceptions et de politiques techniques. Actuellement, les modèles de risques régionaux ne reflètent pas cette possibilité, mais la recherche suggère qu’ils devraient le faire.

Pour déterminer le moment de l’ancien tremblement de terre, les chercheurs se sont appuyés sur les cernes des arbres. Les arbres ajoutent chaque année des anneaux autour de leur tronc, la largeur des anneaux étant influencée par les conditions climatiques de cette période. En faisant correspondre les schémas de croissance des arbres morts avec ceux des arbres vivants, les chercheurs ont pu établir les dates exactes auxquelles les arbres tués par le tremblement de terre sont morts.

L’étude a également bénéficié d’une tempête solaire massive survenue entre les années 774 et 775, entraînant une augmentation du radiocarbone. En mesurant les niveaux de radiocarbone dans les anneaux des arbres tués par le séisme, les chercheurs ont pu confirmer le moment du séisme.

Dans l’ensemble, cette étude met en évidence la nécessité de poursuivre les recherches et la préparation dans la région du nord-ouest du Pacifique. Il est essentiel de comprendre les risques potentiels associés aux failles peu profondes et l’interdépendance entre elles afin de protéger les millions de personnes qui résident dans la région.

