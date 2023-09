Des chercheurs utilisent des tronçonneuses sous-marines et des cernes d'arbres pour déterminer le moment des tremblements de terre passés et la menace potentielle pour Seattle

Des chercheurs de l'Université de l'Arizona ont réalisé une avancée majeure dans la compréhension du moment et de la menace potentielle des tremblements de terre dans le nord-ouest du Pacifique. En utilisant des tronçonneuses sous-marines et en étudiant les cernes des arbres, l’équipe a pu identifier l’apparition de deux tremblements de terre importants qui ont frappé la région il y a plus de 1,000 7.8 ans. On estime que ces deux tremblements de terre avaient une magnitude de XNUMX, ce qui est comparable aux récents tremblements de terre meurtriers en Turquie et en Syrie.

L’étude a révélé que les tremblements de terre de failles peu profondes, que l’on trouve couramment dans le nord-ouest du Pacifique, sont d’une manière ou d’une autre connectés les uns aux autres. Cette connexion peut se produire soit sous terre, soit par transfert de contraintes d'une faille à une autre. Les résultats ont des implications importantes pour les modèles de risques régionaux et la conception technique dans la région de Seattle.

Des équipes de plongée ont été employées pour utiliser des tronçonneuses sous-marines afin de collecter des anneaux sur les arbres au fond des lacs Washington et Sammamish. Les chercheurs ont découvert que les deux tremblements de terre se sont produits soit à la fin de 923, soit au début de 924 après JC. Les tremblements de terre ont provoqué divers phénomènes géologiques, notamment la projection d'une falaise de 25 pieds dans les airs, des tsunamis locaux et des glissements de terrain qui ont détruit les forêts et les débris dans les lacs voisins. .

Les cernes des arbres ont joué un rôle crucial dans la détermination du moment de ces tremblements de terre. En étudiant les schémas de croissance des cernes des arbres à différents endroits, les chercheurs ont découvert que les arbres mouraient la même année dans les failles de Saddle Mountain et de Seattle. Cette information, ainsi qu'un pic des niveaux de radiocarbone provoqué par une tempête solaire entre 774 et 775 après JC, ont confirmé le moment des tremblements de terre.

Cette recherche a fait progresser notre compréhension des risques sismiques dans le nord-ouest du Pacifique. Cela montre que des tremblements de terre de failles peu profondes peuvent se produire de manière synchrone ou en succession rapide, mettant en évidence la menace potentielle qui pèse sur la région de Seattle. Les résultats appellent à l’intégration de cette possibilité dans les modèles et politiques de risques régionaux afin de mieux se préparer aux futurs tremblements de terre dans la région.

Sources:

- Université d'Arizona

– Actualités mondiales (2023)