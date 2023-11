Une nouvelle étude souligne l'importance des grands herbivores dans l'amélioration de la biodiversité

Une étude récente menée par une équipe de recherche internationale, dont l'Université de Lund, a mis en lumière le rôle crucial que jouent les grands herbivores dans la formation du couvert arboré et de la biodiversité des régions protégées du monde entier. L’étude, publiée dans la revue scientifique One Earth, a utilisé des données satellitaires mondiales pour cartographier la couverture arborée de ces zones.

Les résultats indiquent que les zones à forte concentration de grands herbivores ont tendance à avoir une couverture arborée plus diversifiée, ce qui améliore la biodiversité globale. Les chercheurs ont découvert que la présence de ces mégafaunes, comme les éléphants, les bisons et les élans, conduit à une couverture arborée plus clairsemée mais plus diversifiée par rapport aux zones dépourvues de grands herbivores.

"Ces nouveaux résultats de recherche soulignent la nécessité d'intégrer les grands herbivores dans les stratégies de restauration et de conservation", a noté Lanhui Wang, chercheur en géographie physique et en science des écosystèmes à l'Université de Lund. Les grands herbivores contribuent non seulement à une structure végétale diversifiée, mais créent également un habitat riche pour de nombreuses autres espèces grâce à leur consommation de végétation et à leurs perturbations physiques.

Cependant, l’étude souligne également que le rôle des grands herbivores est souvent négligé dans les efforts de gestion durable des terres et de restauration des écosystèmes. Wang a déclaré : « À une époque où les initiatives mondiales sont intensément axées sur la lutte contre le changement climatique et la perte de biodiversité, nos conclusions soulignent la nécessité d'un débat plus large et plus nuancé sur la gestion des écosystèmes et les mesures de conservation. »

Alors que les Nations Unies ont déclaré les années 2020 comme la décennie de la restauration des écosystèmes, 115 pays se sont engagés à restaurer de vastes zones naturelles. Les chercheurs soutiennent que la réalisation de ces objectifs de restauration nécessite la présence d’un plus grand nombre de grands herbivores sauvages dans le monde. Ces animaux jouent un rôle essentiel dans la promotion du couvert arboré, de la séquestration du carbone et de la diversité des habitats.

En conclusion, l’étude souligne l’importance d’intégrer une compréhension de l’impact écologique des grands herbivores dans les stratégies de conservation et de restauration. Ce faisant, nous pouvons mieux préserver la biodiversité, lutter contre le changement climatique et assurer la résilience à long terme des écosystèmes.

