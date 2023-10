Nouveau titre : Dévoilement de la mystique des chaises d'art et d'artisanat irlandais

Une collection rare et captivante de chaises Arts and Crafts, créées entre 1880 et 1900, devrait orner la salle des enchères lors de la vente Sheppard's Gentleman's Library le mois prochain. Fabriquées à partir de noyer magnifiquement sculpté et ornées de luxueux sièges recouverts de velours, ces chaises portent la marque indubitable de Fota House, un domaine irlandais distingué. Estimées entre 8,000 12,000 et XNUMX XNUMX € (source : Sheppard's), ces chaises complexes offrent un aperçu du riche patrimoine culturel de l'Irlande.

Philip Sheppard, propriétaire de la maison de vente aux enchères, entretient un lien intime avec ces chaises, reconnaissant leur importance au-delà de simples objets d'art. Il les voit comme des conduits vers un récit ancien. Avec un profond sentiment de conviction, il affirme : « Ils nous disent qui et ce qu’ils sont. »

En y regardant de plus près, il devient évident que chaque chaise recèle un secret caché : un mystérieux visage poilu dissimulé dans son design. Le catalogue élucide cette énigme en décrivant comment le panneau sculpté représente deux chérubins, l'un éveillé et l'autre endormi. Ces êtres célestes étendent leurs ailes, se transformant harmonieusement en un feuillage extravagant composé de feuilles d'acanthe. Au centre de cette tapisserie verdoyante, sous une lèvre supérieure et un nez méticuleusement sculptés, réside le visage de l’énigmatique Homme Vert. Symbole de la renaissance saisonnière, l’Homme Vert est devenu un motif architectural célèbre dans le monde entier. Cependant, une telle représentation est rare dans le mobilier irlandais, ce qui rend ces chaises d'autant plus exceptionnelles.

FAQ:

Q : Quelle est la valeur estimée de ces chaises Arts and Crafts ?

R : La valeur estimée de ces chaises est comprise entre 8,000 12,000 et XNUMX XNUMX € (source : Sheppard's).

Q : Quand ces chaises seront-elles mises aux enchères ?

R : Ces chaises feront partie de la vente Sheppard's Gentleman's Library les 7 et 8 novembre.

Q : Quelle est la signification de la face cachée de chaque chaise ?

R : La face cachée de chaque chaise ajoute un élément intrigant à leur design, représentant l'Homme Vert, un motif architectural symbolisant la renaissance saisonnière.

Q : Pourquoi ces chaises sont-elles considérées comme rares ?

R : Ces chaises sont considérées comme rares en raison de leur association avec Fota House, un domaine irlandais remarquable, et de la rareté du motif Green Man dans les meubles irlandais.