À la découverte de TRAPPIST-1 : un regard sur le système solaire 2.0

TRAPPIST-1, un système stellaire situé à seulement 39 années-lumière de nous, a retenu l'attention des planétologues. Il est souvent appelé « Système solaire 2.0 » en raison de ses sept planètes rocheuses de la taille de la Terre en orbite autour d’une étoile naine rouge. En 2017, le télescope spatial Spitzer de la NASA a découvert la collection unique de planètes de la taille de la Terre de TRAPPIST-1 situées dans la zone habitable de l'étoile, ce qui en fait un sujet fascinant pour une exploration plus approfondie.

Récemment, des chercheurs ont utilisé les puissantes capacités du télescope spatial James Webb (JWST) pour étudier ces exoplanètes intrigantes. Une étude publiée dans The Astrophysical Journal Letters s'est concentrée sur TRAPPIST-1b, la planète la plus proche de son étoile et donc la plus facile à étudier. À l’aide de l’instrument NIRISS de JWST, les chercheurs ont examiné la lumière des étoiles traversant l’atmosphère de TRAPPIST-1b, recherchant spécifiquement des signes d’atmosphère.

Bien que l'étude n'ait pas détecté d'atmosphère autour de TRAPPIST-1b, elle a révélé l'importance de l'influence de l'étoile sur les observations. Les chercheurs ont noté que les effets de l'étoile doivent être parfaitement compris pour interpréter avec précision tout futur signal atmosphérique provenant d'autres planètes du système, en particulier celles situées dans la zone habitable.

De plus, les scientifiques ont rencontré des « signaux fantômes » dans la lumière des étoiles provenant de points sombres et lumineux sur l’étoile elle-même. Bien que ces signaux ne soient pas explicitement liés à l’atmosphère de la planète, ils fournissent des informations précieuses qui peuvent empêcher les chercheurs de tirer des conclusions prématurées sur la composition de l’atmosphère des exoplanètes.

L’une des différences notables entre TRAPPIST-1 et notre propre système solaire est son étoile centrale. TRAPPIST-1 est une étoile naine rouge, plus commune que les étoiles semblables au Soleil. Sa planète la plus proche, TRAPPIST-1b, reçoit beaucoup plus de rayonnement que la Terre et a une température de surface comprise entre 120 et 220 degrés Celsius. Les étoiles naines rouges, connues pour leur imprévisibilité, génèrent des éruptions stellaires qui peuvent avoir un impact sur les mesures de lumière bloquée par les planètes. La prise en compte de ces éruptions est cruciale pour garantir une interprétation précise des données.

Bien que l’étude n’ait pas détecté d’atmosphère sur TRAPPIST-1b, la possibilité d’une fine atmosphère composée d’eau, de dioxyde de carbone ou de méthane demeure. Alternativement, TRAPPIST-1b pourrait avoir une atmosphère similaire à celle de Titan, la lune de Saturne, qui possède une atmosphère épaisse.

Le système TRAPPIST-1, du nom du petit télescope des planètes et planétésimaux en transit qui a découvert pour la première fois trois de ses planètes, continue de captiver les astronomes. Les recherches approfondies menées avec le télescope spatial Spitzer ont mis en lumière les propriétés de ces planètes rocheuses.

