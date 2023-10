Les fusées éclairantes TRAPPIST-1 étudiées avec le télescope spatial James Webb

Une équipe d'astrophysiciens dirigée par l'Université du Colorado à Boulder a utilisé le télescope spatial James Webb (JWST) pour étudier les éruptions solaires dans le système TRAPPIST-1. TRAPPIST-1 est une étoile naine rouge située à 39 années-lumière et est connue pour ses sept planètes rocheuses, dont trois se trouvent dans la zone habitable de l'étoile. Les chercheurs ont effectué une analyse spectroscopique détaillée de quatre éruptions solaires dans TRAPPIST-1 en utilisant les données de JWST. L'objectif était de comprendre comment l'activité des éruptions cutanées affecte l'habitabilité planétaire et de caractériser les environnements planétaires dans les systèmes d'étoiles naines rouges.

Des études antérieures ont montré que les étoiles naines rouges de type M, comme TRAPPIST-1, sont susceptibles d'héberger des planètes telluriques dans leurs zones habitables. Cependant, les naines rouges sont sujettes à des éruptions cutanées, ce qui soulève des inquiétudes quant à la capacité des planètes à maintenir leur atmosphère. Grâce à l'optique infrarouge avancée de JWST, les astronomes peuvent obtenir des spectres de l'atmosphère de ces planètes, fournissant ainsi des données sur leur composition chimique.

L'équipe a enregistré une série d'éruptions cutanées de TRAPPIST-1 pendant 27 heures à l'aide des instruments NIRSpec et NIRISS de JWST. C’est la première fois que les astronomes observent des éruptions dans les longueurs d’onde du proche infrarouge. Les observations ont coïncidé avec le transit de trois des planètes TRAPPIST-1 devant l'étoile, permettant aux chercheurs d'étudier les interactions entre les éruptions et les atmosphères des planètes.

En séparant la lumière produite par les éruptions du rayonnement normal de l'étoile, l'équipe a pu collecter des données plus claires et plus précises sur les atmosphères des sept planètes de TRAPPIST-1. Comprendre les effets des éruptions cutanées est crucial pour interpréter correctement les observations atmosphériques et déterminer l’habitabilité potentielle de ces exoplanètes.

L’étude fournit des informations précieuses sur le comportement de TRAPPIST-1 et d’autres systèmes d’étoiles naines rouges. À l’avenir, les astronomes espèrent étudier l’atmosphère d’un plus grand nombre d’exoplanètes et approfondir leurs recherches sur la possibilité d’une vie au-delà de notre système solaire.

Sources:

– CU Boulder aujourd'hui : [Lien à ajouter]

– arXiv : [Lien à ajouter]