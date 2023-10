Transformer les eaux usées en produits chimiques précieux grâce à la lumière du soleil

Des chercheurs de l'Institut de technologie avancée de Shenzhen et de l'Institut de technologie de Harbin ont développé une méthode innovante pour convertir les contaminants des eaux usées en produits chimiques précieux en utilisant la lumière du soleil. Cette avancée pourrait potentiellement révolutionner le domaine de la fabrication chimique en proposant une approche durable et respectueuse de l’environnement.

Les procédés traditionnels de fabrication de produits chimiques sont souvent énergivores et nocifs pour l’environnement. Pour résoudre ce problème, les chercheurs ont utilisé des biohybrides semi-conducteurs, qui combinent des matériaux efficaces captant la lumière avec des cellules vivantes, pour exploiter l’énergie solaire pour la production chimique. Cependant, le défi consistait à trouver un moyen rentable et respectueux de l’environnement de développer cette technologie.

L’étude s’est concentrée sur la conversion des polluants présents dans les eaux usées en biohybrides semi-conducteurs directement dans l’environnement des eaux usées. En utilisant le carbone organique, les métaux lourds et les composés sulfates présents dans les eaux usées comme matières premières, les chercheurs ont pu créer des produits chimiques précieux.

Les eaux usées industrielles sont complexes et souvent toxiques pour les cellules bactériennes, ce qui rend difficile leur métabolisme efficace. Il contient également des niveaux élevés de sel et d’oxygène dissous, nécessitant des bactéries dotées de capacités spécifiques. Pour surmonter ces défis, les chercheurs ont sélectionné une bactérie marine à croissance rapide appelée Vibrio natriegens, qui présente une tolérance exceptionnelle aux concentrations élevées de sel et la capacité d'utiliser diverses sources de carbone. Ils ont conçu la bactérie pour produire du sulfure d’hydrogène, qui a joué un rôle crucial dans la création de nanoparticules de CdS qui absorbent efficacement la lumière. Ces nanoparticules ont permis la production de biohybrides semi-conducteurs, permettant aux bactéries non photosynthétiques d'utiliser la lumière pour la production chimique.

Leur produit chimique cible principal était le 2,3-butanediol (BDO), un produit chimique précieux. Les résultats ont montré que les biohybrides activés par la lumière solaire augmentaient considérablement la production de BDO par rapport aux cellules bactériennes seules. Le processus a également démontré son évolutivité, avec une production réussie de BDO à l'énergie solaire à une échelle substantielle de 5 litres en utilisant de véritables eaux usées.

La plate-forme biohybride réduit non seulement l'empreinte carbone et les coûts des produits, mais a également un impact environnemental global plus faible par rapport aux méthodes traditionnelles de fermentation bactérienne et de production à base de combustibles fossiles. De plus, ces biohybrides peuvent être produits à partir de diverses sources d’eaux usées.

Cette recherche présente une voie prometteuse pour transformer les contaminants des eaux usées en produits chimiques précieux en utilisant la lumière du soleil, offrant ainsi une solution durable et écologique pour la fabrication de produits chimiques.

Sources:

– Pi, S. et al, Conversion des déchets en produits chimiques par des biohybrides semi-conducteurs dérivés des eaux usées, Nature Sustainability (2023). DOI : 10.1038/s41893-023-01233-2