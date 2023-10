Une nouvelle méthode utilise la lumière du soleil pour transformer les contaminants des eaux usées en produits chimiques précieux

Des chercheurs de l'Institut de technologie avancée de Shenzhen (SIAT) et de l'Institut de technologie de Harbin ont développé une méthode innovante pour convertir les contaminants des eaux usées en produits chimiques précieux en utilisant la lumière du soleil. Cette avancée pourrait révolutionner la fabrication de produits chimiques, la rendant plus durable et plus respectueuse de l’environnement.

Les chercheurs ont utilisé des biohybrides semi-conducteurs, composés de bactéries modifiées et de matériaux efficaces récoltant la lumière. Ces biohybrides peuvent exploiter la lumière du soleil pour produire plus efficacement des produits chimiques comme le 2,3-butanediol. Les procédés conventionnels de fabrication de produits chimiques sont gourmands en énergie, mais cette nouvelle approche utilise l’énergie solaire renouvelable.

Pour surmonter les défis liés à la mise à l’échelle de cette technologie, les chercheurs se sont concentrés sur la conversion des polluants des eaux usées directement dans l’environnement des eaux usées. Ils ont utilisé du carbone organique, des métaux lourds et des composés sulfates présents dans les eaux usées comme matières premières pour construire les biohybrides. En sélectionnant une bactérie marine appelée Vibrio natriegens, qui présente une tolérance exceptionnelle aux concentrations élevées de sel, les chercheurs ont entraîné la souche modifiée à utiliser différentes sources de métaux et de carbone pour produire des biohybrides semi-conducteurs directement à partir des eaux usées.

Les biohybrides ont pu produire des rendements de 2,3-butanediol significativement plus élevés que les cellules bactériennes seules. Le processus était également évolutif, permettant une production solaire à l’échelle de 5 litres en utilisant de véritables eaux usées. Cette approche respectueuse de l'environnement réduit non seulement les coûts, mais a également un impact environnemental moindre par rapport aux méthodes traditionnelles de fermentation bactérienne et de production à base de combustibles fossiles.

"La plate-forme biohybride affiche non seulement une empreinte carbone plus faible, mais réduit également les coûts des produits, ce qui entraîne un impact environnemental global plus faible par rapport à la fermentation bactérienne traditionnelle et aux méthodes basées sur les combustibles fossiles", a déclaré le professeur GAO Xiang, l'un des chercheurs impliqués dans l'étude. l'étude.

Cette recherche révolutionnaire ouvre la voie à la transformation des eaux usées en produits chimiques précieux grâce à la lumière du soleil, ouvrant ainsi la voie à un avenir plus durable et plus respectueux de l'environnement pour la fabrication de produits chimiques.

Source : Nature Durabilité (doi : 10.1038/s41893-023-01063-6)

