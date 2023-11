Un nouveau satellite terrestre pionnier termine avec succès ses tests de lancement

Un satellite radar d'observation de la Terre révolutionnaire appelé NISAR a franchi une étape importante dans son parcours vers le lancement. NISAR, une collaboration entre la NASA et l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO), est issu d'un test rigoureux de 21 jours au cours duquel il a prouvé sa capacité à fonctionner dans les températures extrêmes et dans les conditions de vide de l'espace.

NISAR, abréviation de NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar, devrait être lancé début 2024. Une fois dans l'espace, il effectuera des analyses complètes de presque toutes les surfaces terrestres et glacées de la Terre tous les 12 jours. Grâce à sa technologie radar avancée, NISAR sera capable de détecter les moindres mouvements de ces surfaces, fournissant ainsi des informations précieuses sur des phénomènes tels que les tremblements de terre, les glissements de terrain et la dynamique des forêts.

Le récent test de vide thermique a eu lieu au Centre d'intégration et de test de satellites à Bangalore, en Inde. Au cours du test, le satellite a été exposé à des températures extrêmes et à un vide semblable à celui de l'espace pour évaluer ses performances. Les ingénieurs et les techniciens ont méticuleusement simulé les variations de température que le vaisseau spatial subira en orbite, le soumettant à des tests de trempage à froid et à chaud.

La réussite du test de vide thermique fait suite à une précédente série de tests en septembre, au cours de laquelle les systèmes d'antenne radar du satellite ont été évalués. Les tests d’antenne compacte et de vide thermique étant désormais réussis, NISAR va passer à la phase suivante de sa préparation au lancement. Il subira d'autres tests, notamment l'installation de panneaux solaires et le déploiement de son réflecteur d'antenne radar.

Une fois tous les tests terminés, NISAR sera transporté au centre spatial Satish Dhawan, où il sera monté sur la fusée Mark II du lanceur de satellite géosynchrone de l'ISRO. De là, il sera envoyé en orbite terrestre basse, prêt à fournir des données cruciales sur les processus et changements naturels de notre planète.

QFP

