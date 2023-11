Une étape franchie : le satellite NISAR prouve sa résilience dans des conditions similaires à celles de l'espace

By

Marquant une étape majeure pour les agences spatiales américaine et indienne, le satellite NASA-ISRO Synthetic Aperture Radar (NISAR) a réalisé avec succès un test rigoureux de 21 jours dans une chambre à vide thermique à Bangalore, en Inde. Le test visait à évaluer la capacité du satellite à résister aux températures extrêmes et aux conditions de vide de l'espace, et il en est sorti triomphant.

NISAR, un satellite radar d'observation de la Terre révolutionnaire, est le fruit d'un effort de collaboration entre la NASA et l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO). Sa mission, dont le lancement est prévu début 2024, consiste à scanner presque toutes les surfaces terrestres et glacées de la planète deux fois tous les 12 jours, fournissant ainsi des données précieuses sur les mouvements de surface avec une précision d'une fraction de pouce. Cela comprend le suivi des activités sismiques telles que les tremblements de terre, la surveillance des changements dans les forêts et les zones humides et l'observation des altérations dynamiques des terres agricoles.

Au cours du test de vide thermique, les ingénieurs et techniciens de l'établissement d'intégration et de test de satellites de l'ISRO à Bangalore ont méticuleusement soumis NISAR à des conditions de température extrêmes. Le satellite a été exposé à un « trempage à froid » de 80 heures à 14 degrés Fahrenheit (moins 10 degrés Celsius), suivi d'une durée similaire de « trempage à chaud » à des températures allant jusqu'à 122 degrés Fahrenheit (50 degrés Celsius). Cela simule les variations de température que NISAR rencontrera lors de son orbite autour de la Terre, passant de la lumière du soleil à l'obscurité.

Tout au long de la période de test de trois semaines, les équipes de l'ISRO et du JPL ont travaillé sans relâche, surveillant les performances des systèmes thermiques du satellite et de ses principaux systèmes d'instruments scientifiques. La réussite du test de vide thermique intervient après une précédente série de tests en septembre, qui s'est concentrée sur l'évaluation des signaux radio des antennes de NISAR à l'aide de l'installation de test d'antenne compacte de l'ISRO.

Après les tests de vide thermique et d'antenne compacte, les prochaines étapes de la mission NISAR impliquent l'intégration de panneaux solaires et l'installation de son réflecteur d'antenne radar de 40 pieds (12 mètres). Une fois terminé, le satellite sera transporté vers le centre spatial Satish Dhawan, où il sera monté au sommet de la fusée Mark II du lanceur de satellite géosynchrone de l'ISRO et lancé sur une orbite terrestre basse.

NISAR représente une collaboration unique en son genre entre la NASA et l'ISRO pour le développement de matériel dans le cadre d'une mission d'observation de la Terre. Le Jet Propulsion Laboratory (JPL) de la NASA est à la tête de la composante américaine du projet, tandis que le centre satellite UR Rao (URSC) de l'ISRO à Bangalore dirige la composante indienne. Ensemble, ils repoussent les limites de l’exploration scientifique et de la compréhension de notre planète.

QFP

Quel est le but du satellite NISAR ?

Le satellite NISAR est conçu pour l'observation de la Terre et surveillera les surfaces terrestres et glacées de la planète, fournissant des données précieuses sur les mouvements de surface, les activités sismiques, les changements dans les forêts, les zones humides et les terres agricoles.

Quels tests le satellite NISAR a-t-il subi récemment ?

Le satellite NISAR a récemment subi un test rigoureux de vide thermique de 21 jours, au cours duquel il a été soumis à des conditions de température extrêmes qui simulent l'environnement hostile de l'espace. Ce test a évalué la capacité du satellite à résister et à fonctionner dans de telles conditions.

Quelle est l’importance de la mission NISAR ?

La mission NISAR représente la première collaboration de développement matériel entre la NASA et l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) pour une mission d'observation de la Terre. Il met en valeur la coopération et le partenariat croissants entre les deux agences spatiales et leur engagement à faire progresser les connaissances scientifiques.

Quand le lancement du satellite NISAR est-il prévu ?

Le lancement du satellite NISAR est prévu pour début 2024. Une fois lancé, il scannera en continu la surface de la Terre, fournissant des données précieuses sur divers phénomènes et aidant les scientifiques à mieux comprendre notre planète.