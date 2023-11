Révéler les diverses voies évolutives des crocodiles aquatiques

Les crocodiles, connus pour leur abondance et leur diversité actuelles, constituaient autrefois un groupe de reptiles très varié. Contrairement à la croyance populaire, les crocodiles existaient sous diverses formes, notamment des espèces herbivores, arboricoles et entièrement marines. Deux groupes de crocodiles, appelés thalattosuchiens et dyrosaures, se sont adaptés indépendamment à la vie en milieu marin. Ces créatures remarquables ont non seulement survécu à des crises biologiques majeures, mais ont également subi d’étonnantes transformations évolutives.

Des chercheurs du Laboratoire Evolution & Diversity Dynamics de l'Université de Liège ont entrepris une étude approfondie pour faire la lumière sur les mécanismes évolutifs à l'origine de ces adaptations. En utilisant des reconstructions tridimensionnelles avancées, ils ont exploré la morphologie de ces anciens crocodiles aquatiques.

Les Thalattosuchiens et les dyrosaures ont connu des adaptations significatives à la vie marine, qui sont restées mal comprises en raison d'une étude limitée de leur anatomie corporelle. L’équipe a cherché à démêler leurs trajectoires évolutives et à déterminer s’ils partageaient des chemins similaires ou suivaient des itinéraires distincts vers la vie marine. Ils ont effectué des analyses approfondies et des reconstructions 3D haute définition des os des membres, des épaules et du bassin d'une gamme de thalattosuchiens, de dyrosaures et de crocodiles modernes.

Grâce à leur analyse, les chercheurs ont découvert des différences substantielles dans les adaptations et les capacités fonctionnelles entre les thalattosuchiens, les dyrosaures et les crocodiles actuels. Cela indique des trajectoires évolutives distinctes et met en évidence la divergence entre ces anciennes espèces de crocodiles et leurs homologues modernes.

Cette recherche révolutionnaire souligne la valeur sous-estimée des squelettes fossiles de crocodiles en tant que source de caractères phylogénétiques importants. De plus, cela souligne la profonde dissemblance entre les anciens crocodiles et leurs descendants actuels en termes de mouvement et de nage. L'incorporation de l'anatomie postcrânienne est cruciale pour une compréhension globale de l'écologie, de la disparité et des relations entre les crocodylomorphes.

En éclairant les différents chemins évolutifs empruntés par les crocodiles aquatiques, cette étude contribue à notre connaissance de la diversité et de la résilience remarquables de ces créatures préhistoriques. Comprendre leurs trajectoires évolutives donne un aperçu de l’histoire naturelle des crocodiles et des adaptations fascinantes qui leur ont permis de conquérir différents environnements au fil des temps géologiques.

