Une nouvelle stratégie améliore la conductivité et la stabilité des conducteurs de protons

Une approche innovante visant à améliorer la conductivité et la stabilité des conducteurs protoniques à des températures intermédiaires et basses a été découverte par des scientifiques de l'Institut de technologie de Tokyo. En dopant un matériau mère avec des lacunes intrinsèques en oxygène désordonnées, au lieu de la méthode de dopage accepteur couramment utilisée, les chercheurs ont pu améliorer considérablement la conductivité protonique et la stabilité des conducteurs protoniques de type pérovskite. Cette avancée ouvre de nouvelles possibilités pour la conception de piles à combustible et de cellules d’électrolyse.

Les cellules à combustible/électrolyse en céramique protonique (ou conductrices de protons) (PCFC/PCEC) attirent de plus en plus l'attention en tant que technologie énergétique durable. Ces appareils ont la capacité de convertir l’énergie chimique en électricité et vice versa sans émissions à des températures basses ou intermédiaires. Ils ont le potentiel de servir de sources d’énergie efficaces pour diverses applications. Contrairement à d’autres types de piles à combustible et d’électrolyseurs, les PCFC/PCEC ne dépendent pas de catalyseurs en métaux précieux ou d’alliages coûteux, ce qui les rend plus rentables.

Jusqu'à présent, aucun conducteur protonique présentant à la fois une conductivité élevée et une stabilité élevée à des températures intermédiaires et basses n'a été signalé. Cette limitation, connue sous le nom de « fossé de Norby », constitue un défi pour les scientifiques depuis de nombreuses années. Cependant, le professeur Masatomo Yashima et son équipe de Tokyo Tech ont développé une nouvelle stratégie pour combler cette lacune.

Au lieu d’utiliser le dopage par accepteur, qui introduit des impuretés pour créer des lacunes en oxygène dans le réseau cristallin, les chercheurs se sont concentrés sur le dopage par donneur. En dopant le matériau mère avec un dopant donneur, ils ont pu réduire l’effet de piégeage des protons qui se produit avec le dopage accepteur. Cela a conduit à une conduction protonique élevée et à une stabilité accrue.

Les expériences et analyses théoriques de l'équipe utilisant des techniques de simulation avancées ont démontré que le matériau dopé par un donneur présentait une conductivité protonique exceptionnelle à des températures intermédiaires et basses. De plus, il présente une grande stabilité sous diverses atmosphères, ce qui en fait un candidat prometteur pour des applications pratiques.

Cette découverte ouvre de nouvelles possibilités pour le développement de conducteurs de protons pour PCFC/PCEC avec des performances sans précédent. Les stratégies proposées par les chercheurs et la découverte du nouveau matériau ont le potentiel d’avoir un impact significatif dans le domaine des sciences et technologies énergétiques et environnementales.

FAQ:

Q : Qu’est-ce que le dopage par donneur ?

R : Le dopage par donneur consiste à incorporer un dopant dans un matériau pour augmenter sa conductivité électrique ou modifier ses propriétés.

Q : Qu’est-ce que le dopage accepteur ?

R : Le dopage accepteur est une méthode utilisée pour introduire des impuretés dans un matériau afin de créer des lacunes en oxygène et d'améliorer sa conductivité.

Q : Que sont les conducteurs de protons ?

R : Les conducteurs de protons sont des matériaux capables de transporter des protons, permettant la conversion de l'énergie chimique en électricité et vice versa dans les piles à combustible et les cellules d'électrolyse.

Q : Qu’est-ce que « l’écart de Norby » ?

R : L'« écart de Norby » fait référence au manque de matériaux présentant une conductivité et une stabilité élevées à des températures intermédiaires et basses dans les conducteurs de protons. Cela a été un défi pour les scientifiques du domaine.