Un nouveau traitement pour les déchirures du LCA remet en question l’approche chirurgicale et s’avère prometteur

Les déchirures du LCA, l'une des blessures au genou les plus courantes chez les athlètes, nécessitent traditionnellement une intervention chirurgicale pour un traitement efficace. Cependant, des recherches récentes publiées dans le British Journal of Sports Medicine ont révélé qu'une approche non chirurgicale, comprenant une thérapie physique et un appareil orthopédique, peut être tout aussi efficace pour favoriser la guérison.

L'étude a suivi 80 participants souffrant de déchirures du LCA et, après avoir suivi un nouveau protocole de renforcement, 90 % des déchirures ont montré des signes de guérison sur une IRM. Les patients ont porté pendant un mois une attelle qui maintenait leurs genoux à un angle de 90 degrés, ce qui permettait de maintenir les extrémités déchirées du LCA rapprochées et d'augmenter le risque de fusion. Une thérapie physique a ensuite été mise en œuvre, augmentant progressivement l'amplitude des mouvements, et les appareils orthodontiques ont été retirés vers les trois mois. Les IRM de suivi ont révélé que la majorité des LCA se réparaient d'elles-mêmes.

Stephanie Filbay, auteur principal de l'étude, a déclaré avoir réussi à soigner plus de 430 patients en pratique clinique, avec des taux élevés similaires de guérison du LCA et d'excellents résultats pour les patients.

Cette recherche remet en question la croyance conventionnelle selon laquelle la chirurgie est toujours nécessaire en cas de rupture du LCA. Non seulement cela offre une option de traitement alternative à ceux qui ne peuvent pas se permettre ou subir une intervention chirurgicale en raison de complications financières ou de santé, mais cela soulève également des questions sur les avantages à long terme des interventions chirurgicales.

Le Dr Lyle Micheli, chirurgien orthopédiste au Boston Children's Hospital, qualifie cette étude de potentiellement révolutionnaire. L'immobilisation du genou blessé à 90 degrés grâce à un appareil orthopédique maximise la guérison, de la même manière que la stabilisation des os cassés dans un plâtre. Cette option de traitement non opératoire pourrait être particulièrement bénéfique pour les personnes qui ne pratiquent pas de sport professionnel ou de compétition.

Si la chirurgie présente des avantages en termes de récupération rapide et de restauration complète des fonctions, elle n’est pas sans risques et complications. Des problèmes tels qu’une instabilité chronique, une raideur, une infection, des caillots sanguins et un engourdissement peuvent survenir après la chirurgie.

Le renforcement en tant que traitement des déchirures du LCA offre une approche moins invasive qui pourrait fournir des résultats comparables à la chirurgie. Des recherches supplémentaires et un suivi à long terme sont nécessaires pour comprendre pleinement les implications et les avantages de cette option de traitement alternative.

QFP

Qu’est-ce que l’ACL ? Le LCA, ou ligament croisé antérieur, est un ligament du genou qui aide à maintenir la stabilité en rotation et empêche le tibia de glisser devant l'os de la cuisse. Il est généralement blessé lors d'activités impliquant des changements brusques de direction ou des coups directs, comme le football, le basket-ball, le ski et le football. Quelle est la fréquence des déchirures du LCA ? Les experts estiment qu'environ 100,000 200,000 à XNUMX XNUMX personnes souffrent chaque année d'une déchirure du LCA aux États-Unis. C’est l’un des ligaments du genou les plus fréquemment blessés. Quel est le traitement chirurgical standard des déchirures du LCA ? La chirurgie des déchirures du LCA consiste à remplacer le ligament déchiré par un greffon constitué de tissu provenant des tendons ou des ischio-jambiers du patient, ou d'un donneur. Quels sont les risques de la chirurgie du LCA ? Les complications potentielles de la chirurgie du LCA comprennent des douleurs à la rotule, une instabilité chronique, une raideur, une infection, des caillots sanguins et un engourdissement. Bien que ces complications soient rares, elles peuvent survenir. La chirurgie du LCA aide-t-elle à prévenir l’arthrite ? On a longtemps pensé que la reconstruction du LCA réduisait les risques de développer de l’arthrite. Cependant, des recherches récentes montrent qu’environ 50 % des patients opérés développent encore de l’arthrose dans les 12 à 14 ans. Le corset est-il une option viable pour toutes les déchirures du LCA ? Bien que le corset soit prometteur en tant que traitement alternatif pour les déchirures du LCA, tous les cas ne conviennent pas à cette approche. Une consultation avec un professionnel de la santé est nécessaire pour déterminer le traitement le plus approprié.