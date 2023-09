By

Le site d'atterrissage du rover indien Chandrayaan-3 lors de sa mission historique en août a déclenché un débat parmi les plus grands scientifiques. Ouyang Ziyuan, le « père fondateur » du programme chinois d'exploration lunaire, a contesté l'affirmation de l'Inde selon laquelle le vaisseau spatial aurait atterri près du pôle sud de la Lune. Selon Ouyang, le site d'atterrissage se trouvait dans l'hémisphère sud de la lune, mais pas dans la région polaire comme indiqué précédemment.

Ouyang a fait valoir que la définition de la région polaire lunaire devrait se situer entre les latitudes de 88.5 et 90 degrés sud, considérant que l'inclinaison de la Lune n'est que de 1.5 degrés par rapport à l'inclinaison de la Terre de 23.5 degrés. Le scientifique chinois pensait que le site d'atterrissage de Chandrayaan-3 ne se trouvait pas dans cette région polaire spécifique.

Soutenant le point de vue d'Ouyang, Richard de Grijs, professeur à l'Université Macquarie, a déclaré que le lieu d'atterrissage de Chandrayaan-3 ne se trouvait pas dans le cercle lunaire de l'Antarctique, qui est plus au sud que 80 degrés au sud. Par conséquent, on peut conclure que le rover a atterri en dehors de la région polaire, bien qu’il ait atteint une latitude plus élevée que les missions lunaires précédentes.

Contrairement aux affirmations des scientifiques, l'Organisation indienne de recherche spatiale (ISRO) et la NASA ont toutes deux qualifié la mission d'« atterrissage lunaire au pôle sud ». Le chef de la NASA, Bill Nelson, a félicité l'ISRO pour cet atterrissage réussi, reconnaissant l'Inde comme le quatrième pays à poser en douceur un vaisseau spatial sur la Lune.

Le Premier ministre Narendra Modi a également salué cet exploit, soulignant que l’Inde avait atteint le pôle sud de la Lune, un exploit inégalé par aucun autre pays. Indépendamment du débat en cours parmi les experts, la mission Chandrayaan-3 constitue une étape importante dans les efforts d'exploration spatiale de l'Inde.

Définitions:

– Région polaire lunaire : Zone de la surface de la Lune située à proximité de ses pôles.

– Cercle Antarctique : Le cercle imaginaire sur Terre situé à une latitude de 66.5 degrés sud.

Sources : Poste du matin de Chine du Sud (SCMP)