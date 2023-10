Explorer l'avenir des missions spatiales britanniques avec Axiom Space

L'agence spatiale britannique, la UK Space Agency (UKSA), s'est récemment lancée dans un nouveau partenariat avec Axiom Space, une société basée à Houston spécialisée dans les missions spatiales commerciales. Le but de cette collaboration est de planifier une mission impliquant quatre astronautes à bord, sponsorisée par des entités commerciales. Alors que des rumeurs circulent selon lesquelles l'astronaute britannique à la retraite Tim Peake pourrait diriger la mission, l'UKSA a précisé qu'il était trop tôt pour spéculer sur les membres de l'équipage ou les détails de la mission.

Axiom Space offre une alternative aux rotations traditionnelles de station spatiale en proposant des missions de deux semaines vers la station spatiale. Cependant, ces missions doivent respecter les réglementations de la NASA, qui incluent le commandement d'un ancien astronaute de l'agence. Tim Peake, qui a volé avec l'Agence spatiale européenne (ESA) et l'UKSA lors des expéditions 46/7, a été le premier individu né au Royaume-Uni à se rendre dans l'espace en dehors de contrats privés ou d'autres accords de citoyenneté.

La mission de l'UKSA s'aligne sur la stratégie spatiale nationale du pays pour 2021, en se concentrant sur les opportunités commerciales, la collaboration internationale et l'avancement de la science et de la technologie. En plus de la recherche scientifique et des démonstrations technologiques, les astronautes participeraient à des activités d'éducation et de sensibilisation pour inspirer les jeunes dans les domaines STEAM et les futures carrières dans le secteur spatial.

À ce stade, l'UKSA et Axiom Space travaillent en étroite collaboration avec l'ESA sur l'exécution des vols et la sélection de l'équipage. Le concept de mission est encore en cours de formulation et, s'il se concrétise, la démonstration pourrait jouer un rôle essentiel dans la certification des nouvelles technologies pour les futures missions spatiales. L'UKSA souligne que la mission est encore en phase d'exploration et pourrait ne pas voler si le concept ne répond pas à des critères appropriés. Toutefois, si la mission avance, elle sera entièrement financée par des sociétés basées au Royaume-Uni.

FAQ:

Q : Qui est Axiom Space ?

R : Axiom Space est une société basée à Houston spécialisée dans les missions spatiales commerciales.

Q : Tim Peake dirigera-t-il la mission ?

R : Il est trop tôt pour spéculer sur les membres de l'équipage de la mission.

Q : Quel est l'objectif de la mission de l'UKSA ?

R : La mission vise à mener des recherches scientifiques, des démonstrations technologiques et à promouvoir l'éducation STEAM et les futures carrières dans le secteur spatial.

Q : Comment la mission sera-t-elle financée ?

R : Tous les coûts de la mission seront couverts par le parrainage d'entreprises basées au Royaume-Uni.

Q : À quelle étape en est la mission actuellement ?

R : La mission en est encore à ses débuts dans la phase de planification, l'UKSA et Axiom Space travaillant à la formulation du concept de mission.