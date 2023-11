Nouvelle Odyssée de l'espace : Tom Hanks rencontre l'équipage d'Artemis 2 alors que la NASA se prépare pour la mission lunaire

L'acteur emblématique Tom Hanks, célèbre pour son rôle d'astronaute de la NASA dans le film à succès hollywoodien "Apollo 1995" de 13, a récemment eu l'occasion de rencontrer l'équipage d'Artemis 2 composé d'astronautes réels. Cette rencontre a eu lieu au Johnson Space Center de la NASA à Houston, où Hanks a non seulement posé avec l'équipage, mais a également visité Mission Control et discuté avec les astronautes de l'Expédition 70 à bord de la Station spatiale internationale.

L'équipage d'Artemis 2, composé des astronautes de la NASA Reid Wiseman, Victor Glover et Christina Koch, aux côtés de Jeremy Hansen de l'Agence spatiale canadienne, fait partie du plan ambitieux de la NASA visant à relancer l'exploration humaine de la Lune. Prévus pour une mission autour de la Lune au plus tôt en 2024, ces quatre astronautes devraient faire le tour de la Lune dans le cadre des efforts de la NASA visant à établir une présence lunaire durable.

Les accords Artemis, un cadre pour les normes pacifiques d'exploration spatiale, guideront la collaboration internationale de la NASA dans ces missions lunaires. Avec une coalition croissante de partenaires internationaux, la NASA vise à ouvrir la voie à de nouvelles explorations spatiales et découvertes scientifiques au-delà de notre planète.

En préparation de leur prochaine aventure lunaire, l'équipage d'Artemis 2 a récemment visité les installations d'assemblage Michoud de la NASA à la Nouvelle-Orléans pour examiner l'étage central de la fusée Space Launch System (SLS). Cette puissante fusée, couplée au vaisseau spatial Orion, sera le moyen par lequel l’équipage atteindra l’orbite terrestre et se dirigera éventuellement vers la Lune.

La formation et la préparation de l'équipage d'Artemis 2 impliquent également de se familiariser avec le vaisseau spatial Orion et les procédures médicales. Prochainement, ils participeront à un exercice de récupération en mer, en collaboration avec la NASA et l'US Navy, pour simuler leur retour sur Terre après leur mission.

Alors que la NASA continue d'assembler les composants nécessaires à la mission Artemis 2, notamment les moteurs RS-25 et les deux propulseurs de fusée à poudre, l'enthousiasme grandit pour le prochain chapitre de l'exploration lunaire. Le programme Artemis représente le retour de l'humanité sur la Lune et jette les bases de futures missions spatiales qui repousseront les limites de la connaissance et de l'exploration humaines.

QFP

Qui est Tom Hanks?

Tom Hanks est un acteur hollywoodien renommé connu pour sa gamme polyvalente de rôles et de performances. Dans la communauté spatiale, il est particulièrement célèbre pour son interprétation de l'astronaute de la NASA Jim Lovell dans le film « Apollo 13 ».

Quelle est la mission Artémis 2 ?

La mission Artemis 2 fait partie du programme Artemis de la NASA, qui vise à ramener des humains sur la Lune et à établir une présence lunaire durable. Artemis 2 impliquera un équipage d'astronautes tournant autour de la lune et collectant des données précieuses pour soutenir les futures missions lunaires.

Que sont les accords Artémis ?

Les Accords Artemis sont un accord et un cadre élaborés par la NASA pour guider la collaboration internationale dans l'exploration lunaire. Ces accords favorisent l'exploration pacifique et coopérative de l'espace et établissent des normes pour le partage des données scientifiques, la préservation du patrimoine spatial et la garantie de la sécurité des astronautes.

Qu'est-ce que la fusée Space Launch System (SLS) ?

La fusée Space Launch System (SLS) est un puissant lanceur développé par la NASA. Il fournira la poussée et les capacités nécessaires pour lancer des missions avec équipage au-delà de l'orbite terrestre, y compris les missions Artemis sur la Lune et potentiellement de futures missions sur Mars.

(Source : nasa.gov)