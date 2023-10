TOI-1801 b : Un mini-Neptune tempéré dans un jeune système planétaire

Nous annonçons la découverte de TOI-1801 b, une fascinante mini-Neptune tempérée en orbite autour d'une jeune étoile naine M. Initialement identifié comme planète candidate TESS en avril 2020, TOI-1801 b a une période de 21.3 jours. Cependant, des observations ultérieures au sol, notamment la photométrie en transit et à l'extérieur et des mesures précises de la vitesse radiale, ont révélé que la période réelle de la planète est de 10.6 jours.

Grâce à ces observations de suivi, nous avons déterminé que TOI-1801 b a une masse de 5.74 ± 1.46 M⊕ et un rayon de 2.08 ± 0.12 R⊕. Sur la base de ces mesures, nous pouvons déduire avec certitude que TOI-1801 b est principalement composé d’eau et de roche, avec une quantité négligeable (jusqu’à 2 % en masse) d’hydrogène gazeux dans son atmosphère.

De plus, l’âge du système, estimé à environ 900 millions d’années, place TOI-1801 b parmi la population des jeunes exoplanètes en transit. Située aux côtés d'autres exoplanètes connues, TOI-1801 b se distingue comme un membre unique.

Dans le diagramme illustrant la relation masse-rayon, les incertitudes de TOI-1801 b sont représentées par des régions ombrées colorées avec des niveaux de confiance. Les modèles de composition, représentés par des lignes de différentes couleurs, donnent un aperçu de la structure potentielle de l'exoplanète. Plus précisément, les panneaux du milieu et de droite montrent respectivement des modèles de composition sans gaz et avec une enveloppe de gaz. Les lignes pleines et pointillées dans le panneau de droite indiquent différents scénarios de température pour l'enveloppe de gaz.

À titre de référence, le diagramme inclut également la Terre et Neptune. De plus, nous incluons B22 et M22 comme références en raison de résultats contradictoires publiés pour la même planète, indiquant des mesures différentes.

En conclusion, TOI-1801 b représente un ajout intéressant à notre connaissance des exoplanètes. Sa nature tempérée, sa composition et son jeune âge en font une cible incontournable pour des recherches plus approfondies. L’étude en cours de ces exoplanètes contribue à notre compréhension de la formation et de l’évolution planétaires dans divers environnements au-delà de notre système solaire.

Définitions:

– TESS : Satellite d’étude des exoplanètes en transit

– Naine M : Type d’étoile de la séquence principale, également connue sous le nom de naine rouge, avec une masse comprise entre 0.08 et 0.6 fois celle du Soleil.

– Vitesse radiale (RV) : mesure du mouvement d'une étoile vers ou loin d'un observateur à l'aide de l'effet de décalage Doppler.

– Masse et rayon : la masse fait référence à la quantité de matière dans un objet, tandis que le rayon mesure la distance entre le centre et la surface extérieure.

– Lignes d'iso-densité : lignes grises pointillées sur le diagramme masse-rayon qui représentent des lignes d'égale densité dans différents modèles de composition.

– Entropie spécifique : Propriété thermodynamique qui quantifie le désordre ou le caractère aléatoire d’un système.

– H2 : hydrogène gazeux moléculaire.

– CARMENES et HIRES : Instruments utilisés pour des mesures précises de vitesse radiale.

