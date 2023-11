Une découverte fascinante : les systèmes planétaires analogiques solaires

Dans leur quête pour comprendre comment les planètes se forment et évoluent, les chercheurs ont porté leur attention sur les systèmes planétaires autour de leurs analogues solaires. Ces systèmes fournissent des informations précieuses sur les processus qui façonnent les planètes dans des environnements similaires à notre propre système solaire. Les résultats récents d'une étude impliquant les données photométriques TESS et les données spectroscopiques obtenues avec l'instrument SOPHIE ont dévoilé la détection et la caractérisation de deux systèmes planétaires captivants en orbite autour de leurs analogues solaires TOI-1736 et TOI-2141 [source].

Les chercheurs ont mené une analyse spectroscopique méticuleuse pour recueillir avec précision les vitesses radiales (VR) et les propriétés physiques des étoiles hôtes dans ces systèmes. TOI-1736 et TOI-2141 hébergent tous deux un sous-Neptune en transit, chacun présentant des caractéristiques intrigantes. Le sous-Neptune de TOI-1736 possède un rayon de 2.44 ± 0.18 R⊕, une période orbitale de 7.073088(7) jours et une masse de 12.8 ± 1.8 M⊕. D'autre part, le sous-Neptune de TOI-2141 présente un rayon de 3.05 ± 0.23 R⊕, une période orbitale de 18.26157(6) jours et une masse de 24 ± 4 M⊕.

Ce qui est particulièrement captivant à propos de TOI-1736, ce sont ses variations RV à long terme, qui indiquent une solution à deux planètes accompagnée d'une tendance linéaire. Le compagnon externe, connu sous le nom de TOI-1736 c, démontre une semi-amplitude RV de 201.1 ± 0.7 ms−1, suggérant une masse projetée de mcsini = 8.09 ± 0.20 MJup. En analysant l'excès de bruit astrométrique de GAIA DR3, les chercheurs ont pu estimer la masse du TOI-1736 c entre 8.7+1.5−0.6 MJup. Cette planète supergéante suit une orbite excentrique avec une période orbitale de 570.2 ± 0.6 jours, une excentricité de 0.362 ± 0.003 et un demi-grand axe de 1.381 ± 0.017 au. Remarquablement, TOI-1736 c réside dans la zone habitable de son analogue solaire, recevant environ 0.71 ± 0.08 fois le flux bolométrique incident sur Terre.

Les analyses de la relation masse-rayon pour les sous-Neptunes en transit, TOI-1736 b et TOI-2141 b, indiquent que ces deux planètes possèdent probablement un noyau rocheux dense semblable à la Terre et une enveloppe riche en eau [source]. Ces découvertes jettent un nouvel éclairage sur les divers systèmes planétaires qui existent dans notre univers et fournissent des informations précieuses sur la formation et l’évolution des planètes.

QFP

Q : Qu’est-ce qu’un analogue solaire ?

R : Un analogue solaire est une étoile qui ressemble beaucoup à notre Soleil en termes de propriétés physiques.

Q : Qu’est-ce que TESS ?

R : TESS (Transiting Exoplanet Survey Satellite) est un télescope spatial conçu pour rechercher des exoplanètes en utilisant la méthode du transit.

Q : Quelle est la relation masse-rayon pour les planètes ?

R : La relation masse-rayon fait référence à la relation entre la masse d'une planète et son rayon. Cela aide les scientifiques à déduire la composition et la structure d’une planète.

Q : Quelle est la zone habitable ?

R : La zone habitable est la région autour d’une étoile où les conditions peuvent être propices à l’existence d’eau liquide, un ingrédient clé de la vie telle que nous la connaissons.