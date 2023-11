Une nouvelle étude suggère que les tremblements de terre actuels pourraient être des répliques des années 1800

Une étude récente basée sur une méthodologie statistique a proposé une théorie intrigante : les tremblements de terre actuels dans certaines régions des États-Unis pourraient être des répliques de puissants événements sismiques survenus dans les années 1800. L'étude menée par Yuxuan Chen, géoscientifique à l'Université de Wuhan, visait à étudier l'activité sismique en cours dans une Amérique du Nord stable et à déterminer si elle pouvait être attribuée à des répliques ou à une activité sismique régulière.

Au cours des années 1800, les régions du centre et de l’est des États-Unis ont connu certains des tremblements de terre les plus puissants de l’histoire du pays. Aujourd’hui, près de 200 ans plus tard, il semble que ces régions pourraient encore subir les répliques de ces anciens tremblements de terre.

L'activité sismique dans les zones proches des lieux où se sont produits ces tremblements de terre historiques est restée répandue jusqu'à aujourd'hui. Cela soulève la possibilité que les tremblements de terre actuels pourraient être des répliques de longue durée de ces événements sismiques plus anciens. Cependant, il est également plausible qu'ils puissent signifier une accumulation de tension conduisant à des tremblements de terre plus importants à l'avenir, ou qu'ils puissent correspondre au niveau normal de secousses attendu dans ces zones.

Faire la différence entre les signes de séismes plus importants et les secousses régulières peut s'avérer difficile jusqu'à ce qu'un séisme important se produise. Cependant, les scientifiques ont la capacité d’identifier les répliques et d’en déterminer les causes. Comprendre les raisons des tremblements de terre en cours est crucial pour évaluer les risques futurs pour ces zones, même si les secousses actuelles ne causent pas de dégâts substantiels.

Pour étudier cette théorie, l'équipe de recherche a examiné de près trois tremblements de terre majeurs survenus entre les années 1660 et 1886. Ces événements comprenaient le tremblement de terre du sud-est du Québec en 1663, une série de tremblements de terre près de la frontière entre le Missouri et le Kentucky de 1811 à 1812 et le tremblement de terre de Charleston. tremblement de terre en Caroline du Sud en 1886. Ces tremblements de terre sont considérés comme les événements les plus importants survenus récemment dans une Amérique du Nord stable, les tremblements de terre plus importants générant généralement un nombre plus élevé de répliques.

L'équipe a utilisé la méthode du voisin le plus proche, une technique statistique, pour analyser les données sismiques obtenues de l'US Geological Survey (USGS). Cette méthode leur a permis d’évaluer si les tremblements de terre récents étaient probablement des répliques ou simplement une activité sismique régulière. En examinant la proximité de chaque séisme par rapport à son prédécesseur et en considérant les schémas de secousses habituels dans la région, les scientifiques peuvent établir un lien avec le séisme principal.

Cette étude fournit une perspective précieuse sur les tremblements de terre en cours dans une Amérique du Nord stable, suggérant que l'activité sismique pourrait avoir des racines plus profondes dans l'histoire de la région. Des recherches et des analyses supplémentaires sont nécessaires pour comprendre pleinement la nature de ces tremblements de terre et leurs implications pour les événements sismiques futurs.

QFP

Qu’est-ce qu’une réplique ?

Une réplique est un séisme de moindre ampleur qui se produit après un séisme majeur, généralement dans la même zone géographique.

Quelles sont les causes des répliques ?

Les répliques sont causées par l'ajustement et la libération des contraintes dans la croûte terrestre à la suite d'un tremblement de terre majeur.

En quoi les répliques sont-elles différentes de l’activité sismique normale ?

Les répliques se produisent à proximité immédiate du séisme d’origine et y sont directement liées. L'activité sismique régulière, en revanche, est l'apparition naturelle de tremblements de terre dans une zone particulière sans aucun lien direct avec un tremblement de terre précédent.