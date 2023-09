Programme Artemis de la NASA : une nouvelle ère d'exploration lunaire

Un nouveau programme appelé Artemis, lancé par la National Aeronautics and Space Administration (NASA), vise à renvoyer des astronautes américains sur la Lune d'ici 2025 ou 2026 et à établir un camp de base lunaire au cours de la prochaine décennie. Le budget estimé de 93 milliards de dollars pour la mission a suscité des débats sur la question de savoir si la NASA devrait donner la priorité à l'alunissage plutôt qu'à la lutte contre le changement climatique.

Selon une enquête réalisée en 2023 par le Pew Research Center, seuls 12 % des Américains considèrent l’envoi d’astronautes explorer la Lune comme une priorité. La majorité (41 %) pensent que cela n’est pas important ou ne devrait pas être poursuivi du tout, tandis que 50 % pensent que la NASA devrait se concentrer entièrement sur la lutte contre le changement climatique.

Cependant, des experts de l'Université de Stanford ont exprimé un soutien massif au programme Artemis, établissant des comparaisons avec la mission historique Apollo 11 qui a permis à des humains de poser pour la première fois sur la Lune. Le programme Apollo, qui a eu lieu en 1969, était motivé par un impératif national datant de la guerre froide : démontrer sa supériorité technologique sur l’Union soviétique.

Le programme Artemis, quant à lui, a été créé à la suite d’une directive de politique spatiale de 2017. Son objectif principal est de diriger un programme d'exploration innovant et durable, favorisant la collaboration avec des partenaires commerciaux et internationaux. Le programme vise à étendre la présence humaine à travers le système solaire, à acquérir de nouvelles connaissances et à explorer l'histoire du système solaire, terrestre et lunaire.

Les experts affirment qu’Artemis fera non seulement progresser les progrès scientifiques et technologiques, mais aura également des applications pratiques. Les technologies développées pour les programmes spatiaux reviennent souvent sur Terre, contribuant ainsi à la solution de problèmes technologiques. En outre, le programme vise à créer un paysage viable pour la survie humaine sur la Lune, ce qui aura des implications à la fois sur les intérêts commerciaux et sur la survie à long terme de l'espèce humaine.

Certains experts soulignent que l’exploration lunaire ne signifie pas négliger le changement climatique mais plutôt améliorer notre vie sur Terre. La Lune offre des ressources rares ou difficiles à extraire sur Terre, comme des minéraux précieux. L’exploitation de ces ressources sur la Lune pourrait atténuer les problèmes potentiels d’épuisement des ressources sur notre planète.

Cependant, des inquiétudes ont été soulevées quant à la propriété des ressources lunaires et à la préservation de la Lune en tant qu’entité environnementale, culturelle et scientifique partagée. Il est essentiel d’aborder les questions d’éthique et de gouvernance concernant l’exploration lunaire et les activités des entrepreneurs privés dans l’espace.

Néanmoins, de nombreux experts de Stanford estiment que la NASA peut poursuivre simultanément l’exploration lunaire et les efforts de lutte contre le changement climatique. Ils affirment que le budget de la NASA est relativement modeste par rapport à d'autres initiatives gouvernementales et que l'activité économique générée par les programmes « Moon to Mars » soutient des milliers d'emplois et rapporte des milliards à l'économie.

Par ailleurs, le programme Artemis vise à inspirer la « génération Artemis » et à promouvoir la diversité au sein de l’industrie spatiale. L’inclusion d’astronautes d’horizons divers, dont la première femme et première personne de couleur sur la Lune, est considérée comme une étape positive vers la création d’une main-d’œuvre plus diversifiée et encourageant les jeunes à poursuivre une carrière dans les domaines STEM.

En résumé, le programme Artemis de la NASA représente une nouvelle ère d’exploration lunaire. Bien que des débats existent concernant les priorités et les préoccupations concernant l'extraction et la propriété des ressources, le programme offre d'importantes opportunités scientifiques, technologiques, commerciales et inspirantes. Son succès pourrait ouvrir la voie à une présence humaine durable au-delà de la Terre et contribuer à notre compréhension de l’univers.

