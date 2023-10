Stabilité et détectabilité des exomoons en orbite autour de HIP 41378 f

By

Une étude récente menée par des astronomes de l’Université de Californie à Berkeley explore la possibilité d’exomoons, ou lunes autour des exoplanètes. Alors que les exoplanètes ont fait l’objet de nombreuses recherches et découvertes, les exomoons sont restées insaisissables. Les auteurs de cet article cherchent à étudier la stabilité et la détectabilité des exolunes en orbite autour de HIP 41378 f, une planète jovienne tempérée.

La recherche d’exomoons étend la chasse aux planètes potentiellement habitables au-delà de la zone habitable. Les géantes gazeuses comme Jupiter dans notre propre système solaire pourraient potentiellement héberger des lunes habitables. Des lunes comme Europe et Titan, avec leurs océans souterrains et leurs rivières d'hydrocarbures liquides, ont déjà suscité l'intérêt des astronomes. Les auteurs ont choisi de se concentrer sur HIP 41378 f, une planète jovienne de faible masse présentant la plus faible densité parmi les exoplanètes connues.

Pour déterminer si des exolunes pourraient exister dans ce système, les auteurs ont effectué des simulations dynamiques appelées simulations à N corps. Ces simulations ont testé si les satellites pouvaient maintenir des orbites stables autour de HIP 41378 f en présence d'autres planètes du système. Les résultats ont montré que des exolunes aussi massives que 0.15 fois la masse de la Terre pourraient être stables pendant cent mille ans, ouvrant ainsi la possibilité d’une exploration plus approfondie.

Les auteurs ont également examiné les données d'observation du télescope spatial Hubble (HST) pour déterminer si les exolunes pouvaient être détectées grâce aux observations de transit. En comparant la courbe de lumière du HIP 41378 f avec et sans exomoon simulée, ils ont trouvé de petits effets induits par la présence d’une exomoune. Cependant, les données actuelles de HST et de la mission K2 n’étaient pas suffisantes pour déterminer avec certitude la présence d’exolunes. Les futures missions, telles que le télescope spatial James Webb (JWST), pourraient potentiellement fournir des réponses plus définitives.

En conclusion, cette étude souligne la perspective passionnante d’exolunes autour des exoplanètes. La stabilité des exolunes autour de HIP 41378 f suggère qu'elles pourraient être courantes dans d'autres systèmes planétaires. Bien que les observations actuelles ne soient pas concluantes, les futures missions comme le JWST offrent l’espoir de détecter et d’étudier les exolunes, élargissant ainsi notre compréhension de l’univers.

Sources:

– Harada, CK, Dressing, CD, Alam, MK, Kirk, J., Lopez-Morales, M., Ohno, K.,… Wheatley, PJ (2021). Stabilité et détectabilité des exolunes en orbite autour de HIP 41378 f, une planète jovienne tempérée avec une densité apparente anormalement faible. Le Journal Astronomique. [Accepté, accès libre]