La NASA lancera des fusées pendant l'éclipse annulaire de 2023 pour étudier les effets sur la haute atmosphère

Une mission de fusée-sonde de la NASA appelée Atmospheric Perturbations around the Eclipse Path (APEP) lancera trois fusées lors de l'éclipse solaire annulaire du 14 octobre 2023, pour étudier l'impact de la diminution soudaine de la lumière solaire sur la haute atmosphère. Dirigée par Aroh Barjatya, professeur à l'Université aéronautique Embry-Riddle, la mission APEP vise à étudier les changements dans l'ionosphère, la région de l'atmosphère où la lumière du soleil interagit avec les atomes pour former des ions et des électrons.

Lors d’une éclipse solaire, la température et la densité de l’ionosphère chutent rapidement puis remontent, provoquant des ondulations à travers l’ionosphère. En lançant des fusées en dehors de la trajectoire de l’annularité – la zone où la Lune recouvre entièrement le Soleil – l’équipe APEP prévoit de déployer des instruments qui mesureront les changements dans les champs électriques et magnétiques, la densité et la température. Ces mesures seront les premières observations simultanées à partir de plusieurs endroits de l'ionosphère lors d'une éclipse solaire.

En plus des mesures de la fusée, la mission APEP utilisera également les observations au sol des co-enquêteurs du laboratoire de recherche de l'Air Force et du Haystack Observatory du Massachusetts Institute of Technology. Des ballons à haute altitude lancés par des étudiants d'Embry-Riddle mesureront les changements météorologiques au fur et à mesure du passage de l'éclipse.

Les fusées APEP seront lancées en octobre 2023 depuis le Nouveau-Mexique puis seront récupérées et relancées en avril 2024 depuis le Wallops Flight Facility de la NASA en Virginie, lors d'une éclipse totale de Soleil. Ces lancements fourniront un aperçu des effets généralisés d’une éclipse sur la haute atmosphère.

Sources : NASA, Studio de visualisation scientifique