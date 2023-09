Une mission de la NASA pour étudier les effets des éclipses solaires sur l'ionosphère

Une mission de fusée-sonde de la NASA, connue sous le nom de Perturbations atmosphériques autour de la trajectoire de l'éclipse (APEP), devrait lancer trois fusées pendant l'éclipse annulaire d'octobre 2023. Dirigée par Aroh Barjatya, professeur d'ingénierie physique à l'Université aéronautique Embry-Riddle, la mission La mission vise à étudier comment la chute soudaine de la lumière solaire lors d’une éclipse affecte la haute atmosphère, en particulier l’ionosphère.

L'ionosphère, une couche atmosphérique située à environ 50 kilomètres et au-delà, devient électrique en raison de la composante UV de la lumière solaire. Cette couche est constituée d'ions et d'électrons de haut vol qui sont séparés par l'énergie constante du Soleil pendant la journée. Cependant, lors d’une éclipse, la température et la densité de l’ionosphère connaissent une baisse et une augmentation rapides, créant des vagues qui se propagent à travers l’ionosphère.

La mission APEP lancera des fusées avant, pendant et après le pic de l’éclipse, juste en dehors de la trajectoire d’annularité. Chaque fusée déploiera de petits instruments scientifiques pour mesurer les changements dans les champs électriques et magnétiques, la densité et la température. Ce seront les premières mesures simultanées prises à partir de plusieurs endroits de l’ionosphère lors d’une éclipse solaire.

L’utilisation de fusées-sondes permet d’effectuer des mesures précises dans des régions spécifiques de l’espace et à différentes altitudes. Les fusées APEP mesureront entre 45 et 200 milles au-dessus du sol le long de leur trajectoire, fournissant des données précieuses sur la dimension verticale à petite échelle spatiale. Des observations au sol, notamment des mesures de densité ionosphérique et de vent neutre, des observations radar et des déploiements de ballons à haute altitude, soutiendront également la mission.

Les fusées APEP lancées au Nouveau-Mexique seront récupérées et relancées depuis le Wallops Flight Facility de la NASA en Virginie lors d'une éclipse solaire totale en avril 2024. Cela offrira une autre opportunité de mesurer les effets d'une éclipse sur l'ionosphère.

En étudiant les effets généralisés des éclipses sur l'ionosphère, la mission APEP vise à améliorer notre compréhension de cette couche atmosphérique et de son importance pour les communications par satellite et autres ressources spatiales.

Sources : NASA