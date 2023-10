Le modèle universel de détection des mouvements : aperçus du poisson-couteau électrique

By

Un poisson-couteau électrique effectue des mouvements complexes dans l’eau, semblables à la façon dont un chien renifle ou qu’un humain explore un nouvel environnement. Dans une étude révolutionnaire publiée dans Nature Machine Intelligence, des chercheurs ont dévoilé qu'un large éventail d'organismes, y compris des microbes, présentent ce modèle universel de mouvements pour donner un sens à leur environnement.

Contrairement à la croyance populaire, ces comportements ne sont pas exclusifs aux organismes dotés d’un système nerveux. Noah Cowan, professeur de génie mécanique à Johns Hopkins et auteur de l'étude, a souligné que même des organismes aussi distincts que les amibes affichent un comportement qui reflète l'équilibre postural d'un humain ou d'un poisson caché dans un tube. La convergence de ces organismes apparemment sans rapport suggère que l’évolution est parvenue à une solution commune grâce à divers mécanismes sous-jacents.

L’équipe de recherche a initialement entrepris de comprendre le but de l’activité du système nerveux lors du mouvement des animaux et de déterminer si elle pouvait être appliquée à la robotique. En observant des poissons-couteaux électriques dans un aquarium éclairé, les chercheurs ont remarqué que les poissons effectuaient des mouvements de va-et-vient plus fréquents dans l'obscurité, alors qu'ils se balançaient doucement avec des mouvements rapides occasionnels dans des conditions bien éclairées.

Dans la nature, les poissons-couteaux ont évolué pour chercher refuge afin d'éviter les prédateurs. Ils utilisent de faibles décharges électriques pour détecter leur environnement et localiser un abri. Des mouvements rapides leur permettent d'explorer activement leur environnement, en particulier dans les eaux sombres. Il est intéressant de noter que même dans des conditions bien éclairées, les poissons-couteaux continuent de présenter ces mouvements rapides, quoique moins fréquemment.

Selon Debojyoti Biswas, chercheur postdoctoral à Johns Hopkins et premier auteur de l'étude, la stratégie optimale pour les organismes est de passer à un mode exploratoire lorsque l'incertitude est élevée et de revenir à un mode exploitation lorsque l'incertitude diminue.

L’équipe a développé un modèle qui simulait ces comportements de détection clés et a découvert des modèles similaires chez divers autres organismes, notamment les amibes, les papillons de nuit, les cafards, les taupes, les chauves-souris, les souris et les humains. Il est important de noter qu’aucune étude antérieure rencontrée par l’équipe n’a violé les règles découvertes, soulignant l’universalité de ces comportements entre espèces, y compris les organismes unicellulaires tels que les amibes détectant les champs électriques.

Les implications de cette recherche vont au-delà de la compréhension du comportement animal. Les connaissances acquises peuvent potentiellement améliorer les performances des robots autonomes, des drones de recherche et de sauvetage et des rovers spatiaux en intégrant ces mouvements sensoriels.

Des études futures examineront si ces résultats s’appliquent à d’autres entités vivantes, y compris les plantes.

QFP

Q : Quels organismes présentent le modèle universel de détection des mouvements ?

R : L’étude révèle qu’un large éventail d’organismes, y compris les microbes, présentent le modèle universel de détection des mouvements. Ces organismes comprennent les poissons-couteaux électriques, les amibes, les papillons de nuit, les cafards, les taupes, les chauves-souris, les souris et même les humains.

Q : Quel est le but de ces mouvements de détection ?

R : La détection des mouvements permet aux organismes de recueillir des informations sur leur environnement et de donner un sens à leur environnement. Ces mouvements les aident à naviguer et à réagir à des situations incertaines ou inconnues.

Q : Comment ces découvertes peuvent-elles être appliquées à la robotique ?

R : Les connaissances acquises en étudiant le modèle universel de détection des mouvements peuvent être utilisées pour améliorer les performances des robots autonomes, des drones de recherche et de sauvetage et des rovers spatiaux. En imitant ces comportements, les robots peuvent améliorer leur perception et leur adaptabilité à différents environnements.