Le besoin urgent de lutter contre la fraude et les fautes professionnelles dans la recherche médicale

Dans son nouveau livre, « Trust in Medical Research », Warwick P. Anderson, professeur émérite de physiologie et de sciences biomédicales à l'Université Monash en Australie, souligne le problème urgent de la fraude et de la science infondée dans le domaine de la recherche médicale. Anderson reconnaît que les scientifiques ont souvent du mal à admettre la présence de fraudes et de mauvaises conduites au sein de leur communauté, préférant défendre la vision idéaliste selon laquelle la science est immunisée contre de tels problèmes.

Même si des erreurs involontaires et l’ignorance peuvent expliquer certains résultats de recherche erronés, Anderson affirme qu’il existe des individus qui repoussent intentionnellement les limites, fabriquent des données et trompent dans la poursuite de leur ambition personnelle et de leur gain financier. Cependant, la communauté scientifique n’est pas disposée à discuter ouvertement de la question de la fraude en recherche, ce qui exacerbe le problème en perpétuant un cycle d’ignorance.

L’examen par les pairs, la reproduction d’expériences et la nature autocorrectrice de la science sont souvent présentés comme des mécanismes efficaces pour lutter contre la fraude. Cependant, Anderson prévient que l'examen par les pairs n'est pas infaillible pour détecter les recherches frauduleuses, que les études de réplication reçoivent peu de soutien de la part des bailleurs de fonds et que les résultats négatifs des réplications peinent à être publiés. Par conséquent, il plaide pour que les scientifiques s’engagent dans davantage de discussions sur les mauvaises conduites en recherche afin de lutter efficacement contre ce problème.

Pour résoudre ce problème, Anderson propose que la recherche médicale se transforme en une véritable profession. Contrairement à des domaines tels que la médecine et la dentisterie, il n’existe pas de programmes de formation spécifiques ni d’exigences d’accréditation pour les chercheurs en médecine. Anderson estime que la mise en œuvre de processus de certification professionnelle, de normes de compétence et de lignes directrices éthiques dans la recherche médicale tiendrait les chercheurs responsables de leurs actes et protégerait l’intégrité de la profession.

Anderson reconnaît les inquiétudes selon lesquelles les critiques internes pourraient être exploitées par des critiques, y compris des politiciens, pour saper la recherche scientifique et contrôler le financement. Il souligne toutefois que le risque à long terme de l’inaction dépasse de loin ces préoccupations. Il exhorte les scientifiques à examiner d'un œil critique les pratiques de recherche, les propositions de financement et les publications et à rechercher activement des solutions pour lutter contre la fraude et les fautes professionnelles afin de sauvegarder la réputation de la recherche médicale.

Source : Livre de Warwick Anderson, « Trust in Medical Research »

Remarque : L'article source ne fournit pas d'URL.