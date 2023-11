Nouvelles connaissances sur la relation entre les arbres, les nuages ​​et le climat

By

La recherche a découvert un lien fascinant entre les arbres, les nuages ​​et le climat. Si les nuages ​​sont souvent associés aux conditions météorologiques, ils jouent également un rôle important dans l’évolution du climat mondial. Une étude récente menée par des spécialistes de l'atmosphère de l'Institut Paul Scherrer a mis en lumière la manière dont les arbres contribuent à la formation des nuages ​​et leur impact sur l'atmosphère.

Les nuages ​​peuvent refroidir ou emprisonner la chaleur, selon leur composition et leurs caractéristiques. Certains nuages ​​agissent comme un bouclier contre le rayonnement solaire, refroidissant l'atmosphère environnante. D’un autre côté, certains nuages ​​agissent comme une couverture, emprisonnant la chaleur et contribuant au réchauffement climatique. Comprendre les types et mécanismes spécifiques de formation des nuages ​​est essentiel pour prédire avec précision les futurs changements climatiques.

L’un des défis majeurs de la science du climat est l’incertitude entourant l’influence des nuages ​​et des aérosols. De nombreux modèles climatiques actuels ne prennent pas en compte les effets de réchauffement ou de refroidissement des nuages ​​ni le rôle des aérosols dans leur formation. Cependant, l’étude révèle que les arbres et les composés naturels qu’ils libèrent dans l’atmosphère jouent un rôle crucial dans la formation des graines des nuages. Ces particules d'aérosol agissent comme des surfaces sur lesquelles les gaz se condensent pour former des nuages.

En étudiant la couverture nuageuse préindustrielle, les scientifiques peuvent obtenir des informations précieuses sur les conditions climatiques passées et évaluer l’impact des activités humaines sur la formation des nuages ​​et le changement climatique. Les chercheurs utilisent une chambre cylindrique spécialement conçue pour recréer les conditions atmosphériques du passé et analyser le comportement des nuages. Ces données devraient améliorer considérablement les modèles climatiques et accroître notre capacité à prédire les tendances climatiques futures.

Les résultats de cette recherche contribueront non seulement à une meilleure compréhension de l’histoire climatique de la planète, mais permettront également aux scientifiques de faire des prévisions plus précises sur l’avenir. En comprenant mieux la relation entre les arbres, les nuages ​​et le climat, nous pouvons prendre des mesures plus éclairées pour atténuer les effets du changement climatique.

