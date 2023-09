Élimination programmée de l’ADN : un phénomène surprenant dans l’évolution

By

Une étude récente menée par Marie Delattre et son équipe à l'École Normale Supérieure de Lyon a mis en lumière un phénomène intrigant appelé élimination programmée de l'ADN (PDE). La PDE se produit lorsque des organismes suppriment intentionnellement des parties de leur génome, ce qui contredit la croyance traditionnelle selon laquelle le génome doit être préservé et transmis fidèlement à la génération suivante.

Bien que la PDE n’ait été observée que chez environ 100 espèces dans différentes branches de la vie, elle pourrait être plus courante qu’on ne le pensait auparavant. L'étude de Delattre s'est concentrée sur le nématode Mesorhabditis belari, qui a éliminé environ un tiers de son génome au cours de son développement. Les séquences supprimées étaient pour la plupart des séquences répétitives d’ADN non codant, y compris des transposons, qui sont des séquences d’ADN auto-répliquantes qui peuvent avoir des effets à la fois nocifs et bénéfiques sur l’hôte.

La suppression de ces séquences d'ADN répétitives via la PDE suggère que des organismes comme M. belari éliminent activement l'ADN parasitaire, tel que les transposons, qui peuvent interférer avec les fonctions cellulaires normales. En se débarrassant de ces séquences, les cellules peuvent protéger leur génome et assurer un fonctionnement efficace. Cependant, PDE peut également avoir d'autres fonctions. Delattre pense qu'en plus de lutter contre les parasites, la PDE pourrait aider les cellules à rationaliser leur génome lors de leur transition à travers les différentes étapes de leur vie.

La découverte de la PDE remonte à 1887 lorsque Theodor Boveri observa le phénomène chez un nématode parasitant les chevaux. Cependant, ce concept est resté marginal jusqu’à ce que des recherches plus récentes mettent en lumière sa signification. Les scientifiques ont maintenant identifié la PDE dans divers organismes, notamment les ciliés unicellulaires, les insectes et les oiseaux chanteurs.

L'étude de Delattre confirme non seulement l'existence de la PDE, mais donne également un aperçu des mécanismes qui la sous-tendent. En comprenant la PDE et ses fonctions potentielles, les chercheurs peuvent démêler la relation complexe entre les cellules et leur génome, ouvrant ainsi de nouvelles voies de recherche évolutive.

