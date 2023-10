Un petit dinosaure égyptien nommé « Igai Semkhu » comble une lacune dans l’histoire des dinosaures

By

Une nouvelle espèce de dinosaure a été nommée près de cinquante ans après la découverte de ses fossiles dans le désert occidental d'Égypte. Le dinosaure, un titanosaure, est désormais officiellement connu sous le nom de « Igai semkhu », ce qui signifie « Seigneur oublié de l'oasis » en égyptien ancien. Il vivait il y a environ soixante-quinze millions d’années dans ce qui est aujourd’hui l’oasis de Kharga.

Le petit titanosaure, estimé entre 33 et 50 pieds de long, a reçu son nom officiel en juillet 2023 et l'information a été publiée dans le Journal of Vertebrate Paleontology. La découverte de « Igai semkhu » comble les lacunes de notre compréhension de l’histoire des dinosaures.

Des chercheurs allemands ont découvert les fossiles en 1977, mais ils sont restés oubliés pendant de nombreuses années jusqu'à ce que Matthew Lamanna et son équipe décident de les réexaminer. Il a été déterminé que « Igai semkhu » appartient à un nouveau groupe de dinosaures titanosaures, qui étaient des dinosaures herbivores dotés de petites têtes, de longs cous et de grands corps.

À l’époque où vivait « Igai semkhu », la plupart des sauropodes avaient déjà disparu et les titanosaures étaient la seule branche restante des sauropodes. Les titanosaures variaient en taille, allant de la taille d'une vache à la taille d'une baleine à bosse. D'après la taille des os des jambes, on estime que « Igai semkhu » avait à peu près la longueur d'un autobus scolaire.

La rareté des fossiles pertinents signifie que notre connaissance de l’histoire des dinosaures est limitée, en particulier en Afrique continentale. Il existe une lacune importante dans notre compréhension de l’histoire des dinosaures au cours des trente derniers millions d’années, notamment en Afrique. Cela est dû au temps relativement court passé par les paléontologues à explorer le continent et aux difficultés d’accès aux sites fossilifères.

« Igai Semkhu » est considéré comme l’un des fossiles de dinosaures les plus complets jamais découverts en Afrique, bien qu’il soit fragmentaire. Sa découverte constitue un ajout important à notre compréhension de l’histoire des dinosaures et comble une lacune précieuse dans nos connaissances.