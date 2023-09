Des preuves suggèrent que les anciens animaux marins pourraient avoir contribué à façonner l’évolution des neurones

Une étude récente publiée dans la revue Cell explore l'évolution des neurones chez les animaux, en se concentrant sur les placozoaires, des animaux marins de taille millimétrique. Des chercheurs du Centre de régulation génomique de Barcelone ont découvert que les cellules sécrétoires spécialisées trouvées chez les placozoaires pourraient potentiellement être les précurseurs des neurones chez des animaux plus complexes.

Les placozoaires sont des créatures simples dépourvues de parties du corps ou d’organes. Ils ont à peu près la taille d’un gros grain de sable et se nourrissent d’algues et de microbes dans les mers peu profondes et chaudes. On estime que ces animaux sont apparus pour la première fois sur Terre il y a environ 800 millions d’années et constituent l’une des cinq principales lignées d’animaux.

Les chercheurs ont utilisé diverses techniques moléculaires et modèles informatiques pour cartographier les différents types de cellules des placozoaires et comprendre comment ils ont évolué. Ils ont créé des « atlas cellulaires » qui leur ont permis d’identifier des groupes ou des « modules » de gènes associés à des types de cellules spécifiques. En comparant différentes espèces, ils ont reconstitué l’évolution de ces cellules au fil du temps.

L’étude a révélé que les placozoaires possèdent neuf types de cellules principaux reliés par des types de cellules intermédiaires qui font la transition entre eux. Ces cellules grandissent et se divisent pour maintenir l’équilibre nécessaire aux mouvements et à l’alimentation de l’animal. Fait intéressant, les chercheurs ont découvert un groupe distinct de cellules peptidergiques chez les placozoaires qui partagent des similitudes avec les neurones. Ces similitudes n'ont pas été trouvées chez d'autres animaux à ramification précoce tels que les éponges ou les gelées en peigne.

Les chercheurs ont découvert que les cellules peptidergiques des placozoaires se différencient de la même manière que le processus de neurogenèse chez les animaux plus avancés. Ils possèdent également des modules génétiques nécessaires à la structure pré-synaptique d'un neurone, ce qui leur permet d'envoyer des messages. Cependant, il leur manque les composants nécessaires à la réception d’un message neuronal ou à la transmission de signaux électriques.

De plus, l’étude a montré que les types de cellules placozoaires communiquent entre eux à l’aide de protéines spécifiques appelées GPCR et neuropeptides, de la même manière que les neurones communiquent à l’aide de neuropeptides dans divers processus physiologiques.

Les résultats suggèrent que l’évolution des neurones a commencé il y a environ 800 millions d’années avec l’émergence de cellules sécrétoires chez les placozoaires. Au fil du temps, ces cellules ont acquis de nouveaux modules génétiques qui ont permis le développement d’échafaudages post-synaptiques, d’axones, de dendrites et de canaux ioniques, conduisant à la formation de véritables neurones.

Cette étude met en lumière les premiers stades de l’évolution des neurones et donne un aperçu des origines des systèmes nerveux complexes observés aujourd’hui chez les animaux plus avancés.

