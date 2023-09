L'évolution des neurones : aperçus des placozoaires

Des chercheurs du Centre de Régulation Génomique de Barcelone ont fait une découverte importante concernant l'évolution des neurones. Ils ont concentré leur étude sur les placozoaires, des créatures marines de taille millimétrique, et ont découvert que les cellules sécrétoires spécialisées de ces animaux anciens pourraient avoir donné naissance à des neurones dans des organismes plus complexes.

Les placozoaires sont des créatures simples apparues pour la première fois sur Terre il y a environ 800 millions d’années. Ces minuscules animaux n’ont ni parties du corps ni organes et survivent en broutant des algues et des microbes. Les chercheurs ont découvert que les cellules peptidergiques des placozoaires présentent des signaux de neurogenèse et possèdent des modules génétiques similaires aux structures neuronales pré-synaptiques. Ces cellules utilisent également un système de communication similaire aux processus pilotés par les neuropeptides que l’on trouve dans les neurones.

L’étude impliquait la cartographie des différents types de cellules chez les placozoaires et l’analyse de leurs caractéristiques et modules génétiques. La recherche a révélé que les cellules placozoaires se différencient des cellules épithéliales progénitrices par des signaux ressemblant à la neurogenèse. Ils possèdent également des modules génétiques nécessaires à la structure pré-synaptique d’un neurone. Cependant, ils ne disposent pas des composants nécessaires à la réception d’un message neuronal et sont incapables de transmettre des signaux électriques.

Les similitudes entre les cellules peptidergiques des placozoaires et des neurones sont remarquables. Ces cellules ont de nombreuses caractéristiques communes avec les cellules neuronales primitives, ce qui suggère qu’elles pourraient constituer un tremplin évolutif vers le développement des neurones.

Cette découverte remet en question les notions antérieures sur l’évolution des neurones et suggère que les fondations des neurones ont commencé à se former il y a 800 millions d’années. D'un point de vue évolutif, les premiers neurones pourraient avoir commencé comme des cellules sécrétoires peptidergiques similaires à celles trouvées chez les placozoaires. Au fil du temps, ces cellules ont acquis de nouveaux modules génétiques et ont évolué vers les systèmes neuronaux complexes observés chez les animaux plus avancés.

Bien qu’il reste encore beaucoup à apprendre sur l’histoire évolutive des systèmes nerveux, cette recherche fournit des informations précieuses sur les origines des neurones. La présence de similitudes moléculaires entre les cellules placozoaires et les neurones soulève des questions sur la trajectoire de l’évolution des neurones et sur les caractéristiques uniques des différentes lignées animales.

Source : Centre de régulation génomique