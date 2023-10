Une petite usine de farine d'eau montre le potentiel de nourrir les astronautes lors de futures missions

Des chercheurs étudiant les moyens de soutenir les astronautes lors de futures missions ont découvert le potentiel d’une petite plante appelée farine d’eau. Bien qu'elles soient plus petites qu'une tête d'épingle, des grappes de plantes à farine d'eau ont démontré leur capacité à résister à 20 fois la gravité terrestre. Cette tolérance aux hautes pressions fait de la farine d’eau un candidat de choix pour nourrir les astronautes et générer efficacement de l’oxygène dans l’espace.

La farine d'eau, la plus petite plante à fleurs sur Terre, ressemble à la lentille d'eau la plus connue et se trouve généralement en Thaïlande et dans d'autres régions d'Asie. Pour étudier la réponse de la plante à différents niveaux de gravité, des chercheurs de l'Université Mahidol en Thaïlande ont placé des échantillons de farine d'eau dans des conteneurs équipés de LED pour simuler la lumière naturelle du soleil. Ces conteneurs ont ensuite été chargés sur une nacelle centrifugeuse, où les plantes à farine d'eau ont prospéré sous une gravité 20 fois supérieure à celle de la Terre.

La structure unique de la farine d'eau, constituée d'une sphère qui flotte à la surface de l'eau sans racines, tiges ou feuilles, permet aux chercheurs d'observer directement les effets de la gravité sur sa croissance et son développement. Tatpong Tulyananda, chef de l'équipe de l'Université Mahidol, explique que la simplicité et la résilience de la farine d'eau en font un candidat idéal pour étudier la façon dont les plantes s'adaptent aux changements de niveaux de gravité.

Comprendre comment les plantes réagissent à la gravité est crucial pour les futures missions spatiales de longue durée, où disposer d'une source de nourriture durable et d'une production efficace d'oxygène est vital. Les résultats de cette étude pourraient potentiellement contribuer au développement d’habitats spatiaux autonomes, permettant aux astronautes de cultiver leur nourriture et de produire de l’oxygène tout en explorant le cosmos.

En exploitant le potentiel de la farine d’eau, les scientifiques font des progrès significatifs pour assurer le succès des futures missions spatiales. L’adaptabilité et la résilience de cette petite plante pourraient jouer un rôle crucial dans la création d’habitats durables et autosuffisants pour les astronautes au-delà de la Terre.

