De nouvelles découvertes dévoilent les secrets des souris de haut vol de la Puna de Atacama

Dans la région reculée de Puna de Atacama, une région inhospitalière caractérisée par des conditions difficiles et un manque de ressources, un phénomène inattendu intrigue les scientifiques depuis des décennies. Malgré les températures glaciales, les vents incessants et la rareté de l'eau, des souris alpinistes ont été découvertes survivant à des altitudes de plus de 6,000 XNUMX mètres sur les imposants volcans du haut plateau désertique.

Auparavant, les archéologues supposaient que ces souris, connues sous le nom de souris à oreilles feuille de Punta de Vacas, avaient été amenées au sommet des montagnes comme offrandes sacrificielles par les anciens Incas qui se lançaient en pèlerinage vers ces sites sacrés. Cependant, de nouvelles recherches remettent en question cette croyance de longue date.

Le biologiste évolutionniste Jay Storz et son équipe de l'Université du Nebraska-Lincoln ont mené des recherches approfondies sur 21 sommets volcaniques de la région, tombant sur des découvertes remarquables. Ils ont découvert 13 momies de souris sur des sommets dépassant les 6,000 XNUMX mètres, présentant des preuves indéniables de ces créatures extraordinaires défiant tous les pronostics et établissant leur présence dans des environnements aussi extrêmes.

Remarquablement, Storz et son collègue ont même réussi à capturer une souris vivante au sommet d'un volcan de 6,700 XNUMX mètres d'altitude, battant ainsi les records précédents de vie de mammifères à de telles altitudes. Cette découverte a choqué la communauté scientifique.

Les chercheurs pensent que les souris ont atteint les sommets des montagnes de leur propre gré, comme le prouve leur analyse génétique. Grâce à l’étude des souris momifiées, les scientifiques ont déterminé que leur ADN ressemble à celui d’autres populations de souris à oreilles feuilles trouvées à des altitudes plus basses. Cette découverte suggère que les souris des sommets des montagnes font partie d’une population plus large et non d’une sous-population distincte.

Les mystères entourant la survie et l’adaptation de ces souris de haut vol ont captivé les chercheurs. Ils se concentrent désormais sur la compréhension des mécanismes qui permettent à ces créatures résilientes de prospérer dans des conditions aussi extrêmes. En collectant des souris à oreilles feuilles à différentes altitudes et en les acclimatant à différentes altitudes, les scientifiques espèrent découvrir les adaptations génétiques responsables de leur extraordinaire résilience.

Alors que l’enquête se poursuit, une chose est claire : la Puna de Atacama recèle des secrets qui attendent d’être dévoilés, des secrets qui défient les idées reçues sur les limites de la vie sur Terre.

FAQ:

Q : Comment les souris survivent-elles dans les conditions extrêmes de la Puna de Atacama ?

R : Les scientifiques tentent toujours de déterminer les mécanismes exacts qui permettent aux souris de survivre, mais l'analyse génétique suggère qu'elles font partie de la même population que les souris trouvées à des altitudes plus basses.

Q : Les souris auraient-elles pu être amenées au sommet des montagnes par des civilisations anciennes ?

R : Même si on pensait initialement que c'était le cas, de nouvelles recherches indiquent que les souris ont atteint les sommets des montagnes par elles-mêmes.

Q : Qu’espèrent découvrir les chercheurs grâce à leur étude de ces souris ?

R : Les scientifiques étudient les adaptations génétiques des souris pour comprendre comment elles prospèrent dans des conditions aussi difficiles.

Q : Pourquoi la découverte de ces souris est-elle importante ?

R : La survie des mammifères à sang chaud à des altitudes aussi élevées et dans des conditions extrêmes remet en question notre compréhension des limites de la vie sur Terre.