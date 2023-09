Une capacité cognitive extraordinaire découverte chez une méduse-boîte sans cervelle

Des chercheurs ont fait une découverte remarquable concernant les capacités cognitives des méduses-boîtes des Caraïbes, révélant que ces créatures sans cervelle possèdent une capacité inattendue à apprendre à partir de signaux visuels. Cette forme d'apprentissage, connue sous le nom d'apprentissage associatif, implique la reconnaissance et la connexion de stimuli visuels à des résultats spécifiques, permettant aux méduses de s'adapter et d'éviter les obstacles dans leur environnement.

Dans une expérience menée par des biologistes marins de l'Université de Copenhague, les méduses-boîtes ont été placées dans un réservoir aux parois de verre ornées de rayures plus ou moins sombres, simulant la complexité visuelle des racines de mangrove. Étonnamment, en seulement trois à six tentatives, la méduse a rapidement appris à naviguer dans les sections où les barres étaient moins visibles. Cependant, si les rayures étaient rendues plus visibles ou complètement supprimées, les méduses auraient du mal à trouver leur chemin.

Cette recherche remet en question la croyance selon laquelle l’apprentissage et les capacités cognitives complexes sont exclusivement réservées aux créatures dotées d’un cerveau plus gros. Bien qu’elle ne possède qu’une fraction des neurones trouvés chez d’autres animaux, la méduse-boîte démontre un taux d’apprentissage comparable. Cela suggère que la capacité d’apprendre par association pourrait être une propriété fondamentale du système nerveux, remontant à des millions d’années et remontant à un ancêtre commun partagé par les méduses et des animaux plus avancés.

Les implications de cette découverte vont au-delà de la curiosité scientifique. Comprendre comment ces créatures sans cervelle acquièrent de telles capacités d'apprentissage pourrait avoir des implications significatives dans des domaines tels que les neurosciences et l'intelligence artificielle. En outre, cela incite à réévaluer notre compréhension de l’intelligence et de la cognition et la façon dont elles ont évolué au fil des millions d’années.

En conclusion, cette recherche révolutionnaire met l’accent sur les mystères qui restent à découvrir dans le monde naturel. La révélation de capacités d’apprentissage aussi sophistiquées chez des organismes apparemment simples encourage une perspective plus large sur l’intelligence et nous rappelle qu’elle pourrait être bien plus répandue dans le règne animal qu’on ne l’imaginait auparavant.

