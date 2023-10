Nouveau mini matériau musculaire robotique fabriqué à partir d'hydrogel à base de bois

By

Des chercheurs suédois et allemands ont développé un mini-matériel musculaire robotique unique utilisant un hydrogel spécialement développé dérivé du bois. Ce matériau innovant a la capacité de se métamorphoser, de se dilater et de se contracter sous le contrôle d'impulsions électroniques inférieures à 1 volt.

Le matériau hydrogel, fabriqué à partir de nanofibres de cellulose (CNF) obtenues à partir du bois, est prometteur non seulement en robotique mais également dans des domaines tels que la médecine et la production biochimique. Les résultats de cette recherche ont été publiés dans Advanced Materials par des scientifiques du KTH Royal Institute of Technology.

Contrairement aux muscles robotiques traditionnels qui dépendent de l’air ou du liquide sous pression, ce matériau hydrogel gonfle lorsqu’il est exposé au mouvement de l’eau entraîné par des impulsions électrochimiques. Les composants clés du matériau comprennent l'eau, les nanotubes de carbone pour la conductivité et les nanofibres de cellulose provenant de la pâte de bois. Une fois associé aux nanofibres de carbone, le matériau prend l’apparence de bandes de plastique.

La résistance du matériau peut être attribuée à l’alignement des nanofibres dans une seule direction, semblable au grain du bois. Ce gonflement uniaxial génère une pression élevée, permettant à un petit morceau mesurant seulement 15 x 15 cm de soulever une remarquable voiture de 2 tonnes.

L'expansion du matériau peut être contrôlée électroniquement en incorporant des nanotubes de carbone conducteurs dans l'hydrogel, ce qui donne lieu à ce que les chercheurs appellent des actionneurs électrochimiques d'hydrogel osmotique.

FAQ:

Q : En quoi le matériau musculaire du mini-robot est-il différent des muscles robotiques traditionnels ?

R : Contrairement aux muscles robotiques traditionnels qui dépendent de l’air ou du liquide sous pression, le matériau hydrogel gonfle lorsqu’il est exposé au mouvement de l’eau entraîné par des impulsions électrochimiques.

Q : Comment est fabriqué le matériau musculaire du mini robot ?

R : Le matériau est fabriqué en combinant des nanofibres de cellulose dérivées de la pâte de bois avec des nanotubes de carbone pour la conductivité et de l'eau.

Q : Quelles applications le mini-matériel musculaire robotique a-t-il ?

R : Ce matériau a des applications potentielles en robotique, en médecine et en production biochimique.

Q : Quelle est la force du matériau musculaire du mini robot ?

R : Le matériau peut générer une haute pression et est capable de soulever une voiture de 2 tonnes avec juste un petit morceau mesurant 15 x 15 cm.