De minuscules billes améliorent la stabilité des enzymes pour la biocatalyse

Des chercheurs du département de biologie de l'université de la Ruhr à Bochum en Allemagne ont découvert une nouvelle méthode pour protéger les enzymes et améliorer leur stabilité lors de la biocatalyse plasmatique. Les enzymes sont connues pour leur capacité à convertir les substrats en produits précieux, mais elles sont souvent susceptibles d'être détruites lorsqu'elles sont exposées aux plasmas. Cependant, en attachant des enzymes à de minuscules billes, les chercheurs ont pu les protéger des effets nocifs du plasma, les maintenant ainsi actives jusqu'à 44 fois plus longtemps.

Le plasma, un gaz dynamisé, est généralement utilisé comme co-substrat en biocatalyse pour piloter des réactions enzymatiques. Dans cette étude, les chercheurs se sont concentrés sur l’utilisation de plasmas techniques pour convertir un substrat en un produit plus précieux en utilisant des enzymes utilisant le peroxyde d’hydrogène. Ils ont sélectionné une enzyme modèle appelée peroxigénase non spécifique (AaeUPO) du champignon comestible Agrocybe aegerita.

Le principal défi auquel ils ont été confrontés était l’inactivation rapide des enzymes pendant le traitement au plasma. Pour résoudre ce problème, les chercheurs ont utilisé la technique d’immobilisation des enzymes en attachant les enzymes à de petites billes à surface poreuse. Les billes, par gravité, se sont déposées au fond du réacteur, créant une zone de protection entre le plasma et les enzymes.

Les chercheurs ont testé différents types de billes avec différentes propriétés de surface et revêtements. Après avoir immobilisé les enzymes sur les billes, ils les ont exposées au plasma pendant différentes durées et ont comparé leur activité avec des témoins non traités. Les résultats ont montré que les billes avec des surfaces en résine, en particulier les billes amino et époxy-butyle, donnaient les meilleurs résultats, indiquant une forte liaison covalente entre les enzymes et le matériau support.

De plus, en prolongeant le traitement au plasma jusqu’à une heure pour les candidats les plus prometteurs, les chercheurs ont multiplié par 44 la stabilité de l’enzyme. Cette avancée ouvre de nouvelles possibilités pour combiner des enzymes avec des plasmas techniques dans de futures applications.

Dans l’ensemble, la découverte de cette technique innovante utilisant de minuscules billes protège non seulement les enzymes, mais améliore également leur stabilité lors de la biocatalyse plasmatique. Ces progrès pourraient conduire au développement de processus biocatalytiques plus efficaces et durables pour diverses industries, notamment les produits pharmaceutiques, la biotechnologie et la chimie fine.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Qu’est-ce que la biocatalyse ?

R : La biocatalyse consiste à utiliser des catalyseurs naturels, tels que des enzymes, pour effectuer des réactions chimiques dans divers processus industriels.

Q : Que sont les plasmas ?

R : Les plasmas sont des gaz dynamisés qui contiennent diverses espèces réactives, telles que le peroxyde d'hydrogène, et sont utilisés comme co-substrats dans les réactions biocatalytiques.

Q : Qu’est-ce que l’immobilisation enzymatique ?

R : L'immobilisation d'enzymes fait référence à la technique consistant à attacher des enzymes à un support solide, tel que des billes, pour améliorer leur stabilité et faciliter leur réutilisation en biocatalyse.

Q : Comment l’immobilisation sur des billes protège-t-elle les enzymes pendant le traitement au plasma ?

R : L'immobilisation sur des billes crée une barrière physique entre le plasma et les enzymes, les protégeant des effets destructeurs et augmentant leur stabilité.

Q : Comment cette innovation profite-t-elle à la biocatalyse ?

R : En préservant l'activité enzymatique pendant des périodes plus longues, cette innovation permet des processus biocatalytiques plus efficaces et plus durables, conduisant à la production de substances précieuses dans des industries telles que les produits pharmaceutiques et la biotechnologie.