Chronométrer l’évolution des plantes avec une horloge épigénétique

Des découvertes récentes dans le domaine de l'épigénétique ont révélé que les changements épigénétiques s'accumulent au cours de la vie d'un individu et que ces changements sont corrélés à l'âge chronologique chez les mammifères. Chez l’homme, cela a conduit au développement d’horloges épigénétiques qui servent de biomarqueurs du vieillissement. Aujourd’hui, une nouvelle étude a montré que des horloges épigénétiques existent également chez les plantes et qu’elles peuvent mesurer avec précision le temps sur plusieurs générations.

L'équipe de recherche internationale, codirigée par l'Université de Géorgie, le Centre GEOMAR Helmholtz pour la recherche océanique de Kiel et l'Université technique de Munich, a publié ses résultats dans la revue Science. Ils ont découvert que les horloges épigénétiques des plantes peuvent mesurer le temps avec une résolution allant de plusieurs décennies à plusieurs siècles, offrant une précision que les horloges traditionnelles basées sur les mutations de l'ADN ne peuvent pas atteindre.

L’existence d’horloges épigénétiques chez les plantes a des implications significatives pour répondre aux questions microévolutives. Par exemple, ces horloges peuvent éclairer le moment de l’introduction des espèces envahissantes et les conséquences des activités humaines depuis l’industrialisation moderne.

L’étude a démontré l’existence d’une horloge épigénétique chez les plantes grâce à l’étude de la méthylation de l’ADN chez un peuplier vieux de 300 ans. Les chercheurs ont combiné les données de méthylation de l’ADN avec les données sur le diamètre des branches et les carottages pour estimer avec précision l’âge des branches. Ils ont découvert que les données de méthylation de l’ADN pouvaient à elles seules estimer avec précision l’âge d’une branche, indiquant la présence d’une horloge épigénétique chez les plantes.

D'autres expériences avec la plante autofécondante A. thaliana et l'herbier clonal Z. marina ont confirmé l'exactitude des horloges épigénétiques des plantes dans la réflexion des temps de divergence connus. Les chercheurs ont également testé des populations expérimentales d’évolution d’A. thaliana, en les exposant à différents environnements, et ont découvert que les horloges épigénétiques estimaient avec précision l’heure du pedigree.

Ces recherches ouvrent de nouvelles possibilités pour comprendre l’évolution des plantes et l’âge des grands clones de plantes. Grâce à cette horloge épigénétique, les scientifiques peuvent dater avec précision les populations et répondre à des questions de longue date concernant l’âge et l’évolution des plantes.

