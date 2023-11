De nouvelles recherches suggèrent que les tremblements de terre du XIXe siècle pourraient encore déclencher des répliques aux États-Unis

Des recherches récentes ont révélé un lien surprenant entre les tremblements de terre survenus au XIXe siècle et l'activité sismique en cours dans le centre et l'est des États-Unis. L'étude, publiée dans le Journal of Geophysical Research: Solid Earth, a analysé les données sismiques de trois tremblements de terre historiques et a conclu qu'une certaine sismicité moderne dans ces régions pourrait être des répliques de longue durée, mélangées à une sismicité de fond.

Traditionnellement, les répliques suivent de grands tremblements de terre et peuvent durer des semaines, voire des décennies. Cependant, dans le cas du centre et de l’est des États-Unis, il semble que les répliques des événements survenus dans les années 1800 puissent encore se produire.

L'étude s'est concentrée sur trois événements sismiques historiques : un près du sud-est du Québec, au Canada, en 1663 ; une série de tremblements de terre près de la frontière entre le Missouri et le Kentucky de 1811 à 1812 ; et un tremblement de terre à Charleston, en Caroline du Sud, en 1886. Ces événements comptent parmi les tremblements de terre les plus violents de l'histoire enregistrée en Amérique du Nord.

Les chercheurs ont utilisé une approche statistique appelée méthode du voisin le plus proche pour déterminer si les tremblements de terre récents étaient probablement des répliques ou une sismicité de fond. En analysant le temps, la distance et l'ampleur des paires d'événements, ils ont pu identifier des liens entre les tremblements de terre.

Les résultats de l'étude suggèrent que la séquence de répliques près du sud-est du Québec est terminée et que la sismicité moderne dans cette région n'est pas liée à l'ancien séisme. Cependant, dans les deux autres régions, environ 30 % des tremblements de terre près de la frontière entre le Missouri et le Kentucky et 16 % des tremblements de terre à Charleston étaient probablement des répliques des événements historiques.

Cette découverte a des implications importantes pour l'évaluation des risques sismiques dans ces régions. Bien que la sismicité de fond reste la cause dominante des tremblements de terre, la présence de répliques sismiques en cours suggère que l'accumulation de contraintes se produit toujours. Cela pourrait potentiellement conduire à des tremblements de terre plus importants à l’avenir.

Comprendre les origines de la sismicité moderne est crucial pour déterminer les futurs risques de catastrophe et développer des évaluations efficaces des dangers. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour étudier la relation entre les tremblements de terre du XIXe siècle et les répliques sismiques en cours, ainsi que pour mieux comprendre les processus sous-jacents en jeu.

QFP

Que sont les répliques ?

Les répliques sont des tremblements de terre plus petits qui se produisent après un séisme plus important. Ils sont provoqués par le réajustement de la faille suite au séisme initial.

Les répliques peuvent-elles causer des dégâts ?

Même si les répliques sont généralement de moindre ampleur que le choc principal, elles peuvent néanmoins causer des dommages aux infrastructures et entraver les efforts de reconstruction après le séisme initial.

Comment les scientifiques font-ils la différence entre les répliques et la sismicité de fond ?

Les scientifiques utilisent diverses méthodes, telles que l’approche statistique du plus proche voisin, pour déterminer si les tremblements de terre récents sont susceptibles d’être des répliques ou une activité sismique de fond sans rapport. Des facteurs tels que la distance, le moment et la magnitude des tremblements de terre sont pris en compte.