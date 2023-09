Des astronomes capturent en accéléré les restes d’anciennes supernovas

By

Une vidéo accélérée publiée par des scientifiques présente les restes d'une explosion de supernova survenue il y a environ 20,000 20 ans. La vidéo, créée à partir de données collectées sur XNUMX ans par le télescope spatial Hubble, zoome sur la boucle du Cygnus, une nébuleuse qui représente les conséquences d'un événement de supernova. Les nébuleuses, comme la boucle du Cygnus, sont de vastes nuages ​​de gaz et de poussière dans l'espace formés à partir des restes d'une étoile qui a explosé en supernova. Ces nébuleuses servent souvent de « pépinières stellaires » où les matériaux des anciennes étoiles peuvent se rassembler et en former de nouvelles.

La boucle du Cygnus a été découverte pour la première fois en 1784 et n’a cessé d’intriguer les scientifiques. Il a une structure en forme de bulle d’un diamètre d’environ 120 années-lumière. Les chercheurs ont observé que la nébuleuse ressemble à une boule de coton avec une région centrale brillante et une coquille brillante en forme de toile d'araignée. Le nouveau time-lapse d’une tranche de la boucle du Cygnus a fourni des découvertes fascinantes.

Les images claires du télescope spatial Hubble ont révélé des différences de densité dans l'onde de choc associée à la supernova au fur et à mesure de son expansion dans l'espace. Lorsqu’une étoile explose dans une supernova, elle libère une énorme quantité de matière avec une force énorme, générant des ondes de choc d’énergie qui se propagent sur de vastes distances. Ces ondes de choc chauffent la zone environnante à des températures extrêmes et expulsent les matériaux à des vitesses incroyables. Le matériau prend souvent la forme de fils ou de filaments. Les données accélérées du Cygnus Loop ont révélé des filaments arachnéens ressemblant à des rides dans un drap étiré sur deux années-lumière.

De plus, les filaments du Cygnus Loop ont conservé leur vitesse et leur forme au cours des 20 dernières années. Ces ondes de choc sont si rapides que si nous pouvions égaler leur vitesse, nous pourrions voyager de la Terre à la Lune en moins d’une demi-heure. Cette découverte ajoute à notre compréhension de la dynamique des restes de supernova.

Dans l’ensemble, cette vidéo accélérée offre un aperçu captivant des vestiges d’une ancienne explosion cosmique et éclaire les structures complexes formées par les ondes de choc. La clarté fournie par le télescope spatial Hubble améliore notre compréhension de l'univers et encourage une exploration plus approfondie.

Sources:

- la NASA

- Le télescope spatial Hubble