À la découverte des profondeurs cachées : des récifs coralliens exceptionnels dévoilés aux Galápagos

Les biologistes marins ont réalisé une percée extraordinaire en découvrant deux récifs coralliens en eaux profondes remarquablement intacts au large des îles Galápagos. Ces récifs, dévoilés lors d'une récente expédition, démontrent l'immense impact de ces écosystèmes uniques sur la biodiversité marine.

Situés entre 370 et 420 mètres sous la surface de l'océan, ces récifs récemment découverts ont élargi notre compréhension des récifs coralliens profonds et d'eau froide de la réserve marine des Galápagos. Le plus petit récif mesure 250 mètres de long, tandis que son homologue plus grand s'étend sur 800 mètres. La découverte de ces récifs indique qu’ils existent depuis des milliers d’années et abritent toute une gamme d’espèces de coraux durs.

L'expédition était une collaboration sans précédent impliquant 24 scientifiques de 13 organisations et universités prestigieuses. Leur mission a débuté le 18 septembre, utilisant une technologie de numérisation laser de pointe pour cartographier méticuleusement les récifs coralliens avec une précision étonnante. Grâce à cette technique avancée, les scientifiques ont pu capturer des détails infimes, même aussi petits que 2 millimètres, et identifier les organismes vivants résidant au fond de la mer. Cette avancée constitue une étape importante, dans la mesure où les méthodes conventionnelles de cartographie sous-marine ne parviennent généralement pas à fournir des images à haute résolution de la vie marine.

En avril, les premiers récifs coralliens des grands fonds ont été découverts aux Galápagos, grâce à un submersible occupé par l'homme. La révélation ultérieure de cet ancien habitat sous-marin, doté d’organismes marins à couper le souffle, a stupéfié la communauté scientifique. L'équipe de recherche comprenait, entre autres, des scientifiques estimés du Schmidt Ocean Institute, de la Direction du parc national des Galapagos et de la Fondation Charles Darwin (CDF).

Stuart Banks du CDF a souligné l'importance de ces découvertes, déclarant : « La découverte de récifs aussi profonds et à longue durée de vie nous rapproche de la protection des dimensions cachées de la diversité océanique et de la compréhension du rôle que jouent les habitats profonds dans le maintien de la santé de nos océans. »

Au cours de l'expédition, l'équipe a également exploré les monts sous-marins du parc marin national de l'Isla del Coco. Ces formations montagneuses sous-marines, bien que pas assez hautes pour percer la surface de l'océan, se sont avérées abriter diverses espèces de coraux des grands fonds chargés d'œufs, ce qui témoigne d'une biodiversité florissante.

La découverte de ces récifs coralliens immaculés dévoile certains des mystères qui subsistent dans les profondeurs de l'océan. Les images capturées par les chercheurs nous permettent de constater par nous-mêmes la beauté époustouflante de ces écosystèmes submergés et de sensibiliser à la nécessité de les préserver et de les protéger pour les générations futures.

