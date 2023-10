Le vaisseau spatial Psyche de la NASA commence son voyage vers un astéroïde métallique

La sonde spatiale Psyché de la NASA s'est lancée dans un voyage de six ans pour explorer un astéroïde rare composé principalement de métal. Alors que la plupart des astéroïdes sont composés de roche ou de glace, Psyché sera la première mission dans un monde métallique. Les scientifiques pensent que l'astéroïde, qui porte le nom de la déesse grecque de l'âme, pourrait être le reste du noyau d'une ancienne planète.

Le vaisseau spatial a été lancé par SpaceX depuis le Kennedy Space Center de la NASA et devrait atteindre l'astéroïde en 2029. Psyché est le plus grand des neuf astéroïdes riches en métaux connus et est situé dans la ceinture principale d'astéroïdes entre Mars et Jupiter. Les scientifiques prévoient que l’astéroïde regorge de fer, de nickel et d’autres métaux, potentiellement avec des traces d’or, de platine ou d’argent.

L’exploration de cet astéroïde unique pourrait fournir des informations précieuses sur le fonctionnement interne des planètes, dont la Terre. En étudiant Psyché, les scientifiques espèrent mieux comprendre les noyaux inaccessibles des planètes rocheuses et la formation du système solaire.

La mission utilisera une propulsion électrique solaire et le vaisseau spatial survolera Mars en 2026 pour bénéficier d’une augmentation de la gravité. En 2029, Psyché tentera de se mettre en orbite autour de l'astéroïde et de procéder à des observations détaillées. Le vaisseau spatial sera équipé d'un système de communication expérimental utilisant des lasers pour transmettre des données, permettant une augmentation significative de la transmission d'informations depuis l'espace lointain.

La mission Psyché de la NASA a connu des retards en raison de problèmes de tests logiciels, mais elle est désormais en bonne voie pour atteindre sa destination. La mission astéroïde coïncide avec un autre vaisseau spatial de la NASA qui a récemment renvoyé des échantillons d'astéroïdes sur Terre, faisant ainsi progresser notre compréhension de ces objets extraterrestres.

