L'avenir des exoplanètes dans les jeunes systèmes

Les systèmes planétaires en orbite autour de jeunes étoiles offrent une opportunité fascinante d’étudier les effets de l’évaporation atmosphérique provoquée par l’intense activité magnétique de leurs étoiles hôtes. Dans une étude récente, nous avons examiné l’historique de l’évaporation et les perspectives futures des trois exoplanètes en transit dans le système K2-198.

En analysant les données spectroscopiques et photométriques, nous avons estimé l’âge de l’étoile hôte naine K entre 200 et 500 millions d’années. Ces informations nous ont permis de modéliser l'environnement à haute énergie entourant les planètes à l'aide de l'instrument eROSITA.

Nos découvertes révèlent des informations intéressantes sur l’avenir de ces exoplanètes. Nous avons découvert que la planète la plus externe, la planète b, conservera une partie importante de son enveloppe et restera bien au-dessus de l’écart de rayon environ 1.8 fois le rayon de la Terre (R⊕). Cela signifie que la planète B conservera une atmosphère considérable tout au long de sa vie.

Cependant, la situation est différente pour la planète d. Nous avons identifié une plage de masse intermédiaire d'environ 7 à 18 fois la masse de la Terre (M⊕), dans laquelle les planètes peuvent conserver leur enveloppe et survivre au-dessus de cet espace. En dessous de cette plage de masse, les planètes de masse inférieure connaîtront une perte de masse importante, conduisant à la perte totale de leur enveloppe. D’un autre côté, les planètes de masse plus élevée ont des enveloppes minces en raison de la plus grande taille de leur noyau, mais peuvent toujours correspondre au rayon observé. Malheureusement, ces fines enveloppes se perdent facilement, malgré leur masse plus importante.

La planète c, étant actuellement rocheuse, ne devrait pas subir de changements de taille significatifs. Son rayon actuel s'aligne bien avec les rayons prédits pour les noyaux rocheux de type terrestre dans la plage de masse de 3 à 5 M⊕.

Cette étude fournit des informations précieuses sur le sort des exoplanètes dans les jeunes systèmes multiplanétaires. En comprenant l’histoire de l’évaporation et les perspectives d’avenir, nous pouvons approfondir nos connaissances sur la formation et l’évolution des planètes.

QFP

Q : Qu’est-ce que l’évaporation atmosphérique ?

R : L'évaporation atmosphérique fait référence à la perte de l'atmosphère d'une planète au fil du temps en raison de divers processus, notamment le rayonnement à haute énergie de l'étoile hôte.

Q : Quel est l’écart de rayon ?

R : L’écart de rayon fait référence à une plage de rayons planétaires environ 1.8 fois le rayon de la Terre (R⊕), où il y a une diminution significative du nombre d’exoplanètes observées.

Q : Qu’est-ce qu’une étoile naine K ?

R : Une étoile naine K est un type d’étoile qui appartient à la classe spectrale K. Elle est plus petite et plus froide que notre Soleil.

Q : Qu’est-ce qu’eROSITA ?

R : eROSITA est un instrument du satellite russo-allemand Spektr-RG, conçu pour cartographier le ciel aux rayons X avec une sensibilité sans précédent, fournissant des données précieuses pour diverses études astrophysiques.

(Source: arxiv.org)