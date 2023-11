Nouvelles connaissances sur le sort des exoplanètes en orbite autour de Rho Coronae Borealis

Une étude récente a mis en lumière l’avenir de quatre exoplanètes en orbite autour de Rho Coronae Borealis, une étoile située à environ 57 années-lumière. Dirigée par Stephen R. Kane du Département des sciences de la Terre et des planètes de l'Université de Californie à Riverside, la recherche examine les conséquences potentielles pour ces exoplanètes lorsque leur étoile hôte entre dans sa phase de géante rouge.

Rho Coronae Borealis, une étoile naine jaune semblable à notre Soleil, est deux fois plus vieille et présente des caractéristiques similaires en termes de masse, de rayon et de luminosité. La phase imminente des géantes rouges pose des préoccupations importantes pour les exoplanètes situées dans sa zone habitable. L'étude de Kane, intitulée « Pronostic de l'engloutissement planétaire au sein du système Rho CrB », explore le sort de ces corps célestes.

En utilisant des modèles d’évolution stellaire, Kane prédit que Rho Coronae Borealis deviendra une géante rouge d’ici 1 à 1.5 milliard d’années. Les géantes rouges ont la capacité de s’étendre énormément, atteignant potentiellement des diamètres allant jusqu’à un milliard de kilomètres. Tout comme notre Soleil est censé consommer ou effacer ses planètes intérieures, Rho Coronae Borealis est susceptible de lui emboîter le pas.

Parmi les quatre exoplanètes – Rho Coronae Borealis b, c, d et e – celles les plus proches de l’étoile, à savoir e, b et c, sont confrontées au plus grand risque. La configuration étroite de ces planètes dans le système solaire interne signifie leur disparition inévitable. Leur masse varie, certaines étant qualifiées de super-Terres et d'autres ressemblant à des géantes gazeuses.

Bien que certaines recherches suggèrent que certaines planètes situées dans la plage de 3 à 5 unités astronomiques succomberont inévitablement à l'engloutissement, d'autres facteurs peuvent contribuer à leur survie. Les interactions gravitationnelles entre les planètes peuvent modifier leurs trajectoires, conduisant potentiellement à échapper à la portée destructrice de l'étoile en expansion. Cependant, la nature complexe de ces interactions laisse planer une incertitude quant à l’issue finale.

Les chercheurs reconnaissent la possibilité que certaines planètes puissent survivre au départ de l'étoile de la branche géante rouge (RGB) et même à la phase ultérieure de branche géante asymptotique (AGB). Même si les détails de la composition de l'étoile ont un impact sur son destin, les déterminants cruciaux de la survie des planètes restent à élucider.

L'analyse de Kane comprend des graphiques illustrant les futurs changements de masse, de luminosité et de rayon de l'étoile, ainsi que les positions des exoplanètes. Ces visuels soulignent clairement le péril qui attend ces corps célestes.

Alors que les chercheurs continuent d’affiner les modèles et les simulations, l’observation d’étoiles qui ont déjà quitté la séquence principale fournit un aperçu inestimable des processus complexes qui sous-tendent le destin de systèmes planétaires comme Rho Coronae Borealis.