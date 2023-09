Trois sites de traces de dinosaures de l'ère jurassique récemment découverts au Maroc

Des chercheurs de l'Université Sidi Mohamed Ben Abdellah, de l'Université John Moores de Liverpool et de l'Université de Birmingham ont découvert trois nouveaux sites de traces de dinosaures de l'ère jurassique au Maroc. Ces sites de traces, découverts dans la formation géologique Isli, dans la région d'Imilchil-Outerbat, contiennent des traces de différents types de dinosaures.

Les sites de traces sont des zones où les traces laissées par d'anciennes créatures ont été préservées dans la pierre. Au fil du temps, ces traces sont enfouies et compactées dans la roche. L'érosion finit par révéler les traces, fournissant aux paléobiologistes des informations précieuses sur les créatures qui parcouraient autrefois la région.

Les trois sites de traces nouvellement découverts ont été datés entre 145 et 165 millions d'années, ce qui les situe dans la période jurassique. Ils contiennent une gamme variée de traces qui auraient été laissées par différents types de dinosaures.

L'un des sites de voies s'étend sur environ 61 mètres et contient 18 voies. Parmi ces traces, six auraient été tracées par des sauropodes, 11 par des théropodes et une par un ornithopode. Un autre site de piste mesure un peu plus de neuf mètres et comprend deux pistes tracées par des théropodes adultes et plusieurs théropodes juvéniles. Le troisième site mesure près de cinq mètres de long et contient diverses traces de théropodes ressemblant à des oiseaux.

Bien qu'un grand nombre de traces aient été découvertes, les chercheurs n'ont encore pu relier aucune d'entre elles à des fossiles corporels spécifiques en raison de la rareté des fossiles de dinosaures dans la région.

Les résultats de cette étude ont été publiés dans la revue Royal Society Open Science.

